彰化傳出本土登革熱首例「發病前曾到中和」　接觸者皆無症狀　

▲彰化出現首例本土登革熱衛生局請民眾清除孳生源。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

疾病管制署今(23)日公布國內新增新北中和區及彰化溪州鄉2例本土登革熱個案，均有新北中和本土登革熱疫情風險區居住或活動史。彰化個案為今年感染登革熱第二型病毒首例，發病前曾前往中和風險區域活動，初步研判感染與現有新北中和新店群聚有關，目前症狀已緩解或返家，相關接觸者均無疑似症狀或已採檢陰性。

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彰化縣衛生局表示，彰化縣個案為30多歲男性，無國外旅遊史，10月16日開始出現發燒、肌肉痠痛、關節痛、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉、全身無力等症狀而就醫，衛生局於10月21日晚間接獲醫院通報後，當日第一時間即完成詳細疫調，研判屬高風險個案，並於22日起陸續完成孳生源清除及化學防治工作。

目前彰化縣14家急救責任醫院，已針對14天內有東南亞或已出現登革熱本土病例縣市活動史或旅遊史者，並有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀之就醫民眾，加強登革熱快篩檢驗，另環保局及公所清潔隊針對指標個案足跡周邊環境進行清消。

衛生局提醒民眾，如需前往東南亞國家或有登革熱疫情發生地區活動或工作者，務必作好防蚊措施；例如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑等。從登革熱流行地區返回後，亦請自我健康監測14天，如有出現疑似登革熱症狀者，應儘速前往醫療院所就醫，並主動告知醫師活動史，以利醫師正確診療即時通報。