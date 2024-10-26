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綠委封翁曉玲、黃國昌、吳宗憲「立院新三寶」　「回去重讀憲法」

▲民進黨團總召柯建銘回應憲法法庭釋憲議題。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團回應憲法法庭釋憲議題。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭昨（25日）宣判，國會職權修法大部分內容違憲，即日起失其效力。對於結果，藍營痛批大法官是「綠友友」、藍委翁曉玲更酸是「保皇派大法官」。對此，民進黨團今表示，現在有立院新三寶：黃國昌、翁曉玲、吳宗憲，不斷被大法官打臉，應回去好好重讀憲法，請在野黨停止對大法官詆毀，翁曉玲的丈夫曾是馬英九時期大法官，難道翁曉玲默認自己的丈夫是馬友友？聽馬英九命令？

民進黨團幹事長吳思瑤表示，昨天大法官釋憲結果，民進黨團一再強調，尊重憲法法庭，不是誰輸誰贏，這是台灣公民社會的勝利，社群上也給出新封號「立院違憲新三寶」：黃國昌、翁曉玲、吳宗憲。

吳思瑤指出，翁曉玲「我就是比你大」被打臉，黃國昌「我最大」也被打臉，至於吳宗憲沒什麼好評論、就是傀儡，造成立法程序許多瑕疵的跑龍套召委，傅崐萁說往左他就往左，三寶應該好好回去重讀憲法，或是真心誠意去從頭讀一遍大法官釋憲結果。

吳思瑤直言，國民黨以翁曉玲為首，大法官打臉翁曉玲，沒有我就是比你大的國會優位，憲政機關都相互平等，立法院、行政院、監察院、總統府，大家平等，沒有優位，不能干擾其他憲政機關履行義務，翁過去的經典名言「質詢就是上對下」，現在大法官解釋，並不存在藐視國會作為，行政官員可以在質詢台理性為自己政策辯護，不需要被藐視國會罪影響，不只行政官員，平民百姓跟台積電也不用再害怕。

吳思瑤也提出民進黨團五項主張：第一、請在野黨停止對大法官詆毀，翁曉玲的丈夫曾是馬英九時期大法官，難道翁曉玲默認自己的丈夫是馬友友？默認老公在大法官時期聽從馬英九命令嗎？應該不是這樣吧？所以不要再說大法官綠油油，拿出憲政高度跟民主素養。

第二、即刻依釋憲結果行使人事同意權，大法官說，任何憲政機關，無權剝奪其他機關履行憲政義務。民眾黨發了很多問卷問提名人，都被大法官打臉是私設刑堂，沒有這樣的權力，請回到合憲基礎上行使三大人事同意權。

第三、在野黨立即終止上會期，胡亂成立的違憲調閱小組。停止已經被宣告違憲的各項調查工作，這都侵害司法權，偵查中案件，再一次立法院伸手到司法權。

第四、憲法訴訟法即刻停止審查、往前推進，難道藍白還要再次違憲？憲法訴訟法修法就是癱瘓憲法法庭，釋憲輸了翻臉不認人，毫無民主素養，上個禮拜，司法法制委員會審查過程再次看到，傀儡召委吳宗憲沒收討論，變成國會擴權翻版，鍾佳濱要求要排案公聽會，藍白又拒絕，閹割程序正義惡例再次上演。

第五、民進黨會立即啟動立院職權行使法修法，研議未來國會真改革法案修法，大法官給立法院指引，人民給予重考機會，國會真改革法案，民進黨會準備充分，不是藍白再嗆把違憲再修一次，違憲就是違憲。

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