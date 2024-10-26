國會改革釋憲案遭判違憲　國民黨團下一步曝光：繼續查弊案

▲國民黨團召開「大法官閹割國會監督 縱容行政獨裁？!」記者會，首席副書記長王鴻薇、立委牛煦庭、翁曉玲、董保城教授出席。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國會改革法案釋憲案25日出爐，大部分條文均被判決違憲。國民黨立法院黨團今（26日）舉行記者會。外界關心國民黨下一步將如何做？國民黨首席副書記長王鴻薇表示，未來會在合乎憲法意旨下，再次制定強化立法院職權行使的相關法律；此外，雖然委員會中不能設調查小組，但還有院會，未來仍繼續調查超思、鏡電視等弊案。

王鴻薇表示，憲法法庭15名大法官，有7名大法官在10月底屆滿離退，等於將近一半大法官不到一個禮拜任期，但卻做出傷害台灣民主法治這樣重大的釋憲案，很多行政單位在屆退時，連重大人事都不能任用，重大政策也不能決定，憑什麼這7位大法官在不到一個禮拜離退，卻能做出弱化立法院的釋憲？這是違法違憲的釋憲，憲法法庭就是在違憲。

大法官昨日判決認為委員會中成立的專案小組違憲，為何如何繼續調查超思、鏡電視案、光電等案件？王鴻薇說，委員會中不能成立，但他們還有院會，若不是立院啟動調查，檢調會去調查超思嗎？請問賴清德總統，難道立院不能調查這些嗎？「國會監督絕不會妥協」。

至於憲法訴訟法部分，王鴻薇怒轟，目前還是繼續走程序，讓釋憲案不要嚴重脫離民意，最重要的是要跟國際接軌。「實在太丟臉了，憲法法庭竟然縱容官員到立院裡面說謊、提供假資料，是不是丟臉丟到國際上了？哪個民主法治國家可以允許行政官員到國會裡面說謊？這真的是丟臉！國恥！」。