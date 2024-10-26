　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嚴格把關大法官同意權審查！　藍委：不該過的一個都不會通過

▲▼立委許宇甄出席國民黨團召開「基隆人力挺善樑 全力守護基隆人的幸福！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

昨日憲法法庭針對「國會改革法案」作成113年憲判字第9號判決，國民黨立法許宇甄痛斥，綠色大法官成了無骨史萊姆，如果立法機構不能執行其本應負起的監督職責，行政機關運作的透明度將大打折扣，這次的判決使民主倒退二十年，台灣離獨裁不遠了。此外，國民黨團後續將針對新提名的大法官，一定會嚴格把關，不該過的一個都不會通過。

許宇甄提到，這一重大判決是由即將於本月底卸任的綠色大法官所作出，不僅正當性不足，也有干涉國會自主權的疑慮，憲政機關本應相互尊重，但綠色大法官卻無視百分之六十民意的訴求，藉由解釋憲法之權，沒收國會改革成果，斲傷民主憲政秩序，未來政治運作變得更為動盪難測，都是綠色大法官惹的禍。

許宇甄認為，立法院第二會期開議後，行政院長卓榮泰經常將釋憲掛在嘴邊，從昨日釋憲結果來看，大法官全都是民進黨自己人，未來想怎麼解釋就怎麼解釋，滿滿的綠色憲政價值，管你國會誰多數，民進黨說違憲就是違憲，不爽又能奈他何，憲政已死。

許宇甄指出，過去幾年，民進黨為了掩飾貪腐與利益輸送行徑，一直以各種理由和行政手段隱匿資料、規避監督、整本塗黑、列密封存30年，這些都是他們規避國會監督的奧步。新一屆立法院為了追真相、查弊案，推動國會改革修法，民進黨輸了就找打手幫忙作弊翻案，綠色大法官果然如其報恩，否決一切不利民進黨的改革，如此不公的大法官，應該都廢了。

許宇甄批評，綠色大法官就是不願意讓立法院擁有正常的調查權，他們擔心民進黨弊案被翻出來喪失執政權，為了保護違法亂紀的官員，綠色大法官不想看到立法院擁有追究公然說謊的官員的權力，未來官員在立法院可以無視民意監督，緃使提出虛偽不實資料也不用負責，綠色大法官離職前強行抹去立法院對行政機關造成的威脅，立法院成了沒有牙齒的老虎，未來民進黨官員可以一點都不用怕，大法官對當權者下跪的行為，只會助長清德宗的氣焰。

許宇甄強調，昨日憲法法庭的判決，不僅在時機上顯得倉促，在法理與民主原則上也存在重大瑕疵，更顯示全數由單一政黨、單一總統提名通過的大法官，會對憲政體制、憲政秩序產生莫大傷害，為了保護當權者，他們毫無風骨可言。只會對當權者卑躬屈膝的大法官，已對我國憲政體系、社會法治與民主價值造成長遠的負面影響。憲法法庭不該變成執政黨政治鬥爭的工具，大法官不該只為當權者服務，為保障憲政秩序不被破壞，讓民主法治回歸常軌運行，針對新提名的大法官，他們一定會嚴格把關，不該過的一個都不會通過。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大谷翔平50轟紀念球大巨蛋展出？　蔣萬安回應了
MVP三連星誰被敬遠都不怕　弗里曼：這就是我們打線最強之處
日電器大廠突宣布破產　2000員工「當場解雇」
快訊／家寧Andy證實分手！　眾量級YT停更
NanaQ被分手5天公開內幕！　前男友：遇到我算你倒霉
金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　他痛哭走出靈堂
故意四壞後慘遭滿貫轟！　洋基教頭：想要左投對決...
大谷翔平22分鐘超速返家！　準備第二戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

鼎越不放棄20%容獎　蔣萬安：不予施工勘驗已達實質停工效果

大谷翔平50轟紀念球大巨蛋展出？　蔣萬安回應了

中信兄弟封王！賴清德發文祝賀　自爆：持續在總統府等「他們」來

嚴格把關大法官同意權審查！　藍委：不該過的一個都不會通過

大巨蛋漏水與消光漆面有關？　蔣萬安重申：10月底前完成漏水改善

國會改革釋憲案遭判違憲　國民黨團下一步曝光：繼續查弊案

賴清德願意國情報告　王鴻薇轟「矯情」：把立院當秀場？

想看周杰倫還有一線生機？　蔣萬安：跟主辦溝通釋出查扣的黃牛票

綠委封翁曉玲、黃國昌、吳宗憲「立院新三寶」　「回去重讀憲法」

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

籃籃2000萬新家辦入厝趴　胡瓜穿可愛睡衣幫鋪床XD

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

鼎越不放棄20%容獎　蔣萬安：不予施工勘驗已達實質停工效果

大谷翔平50轟紀念球大巨蛋展出？　蔣萬安回應了

中信兄弟封王！賴清德發文祝賀　自爆：持續在總統府等「他們」來

嚴格把關大法官同意權審查！　藍委：不該過的一個都不會通過

大巨蛋漏水與消光漆面有關？　蔣萬安重申：10月底前完成漏水改善

國會改革釋憲案遭判違憲　國民黨團下一步曝光：繼續查弊案

賴清德願意國情報告　王鴻薇轟「矯情」：把立院當秀場？

想看周杰倫還有一線生機？　蔣萬安：跟主辦溝通釋出查扣的黃牛票

綠委封翁曉玲、黃國昌、吳宗憲「立院新三寶」　「回去重讀憲法」

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

中梵主教任命協議延長後　北京助理主教甄雪斌上任

嘉義市績優寺廟表揚 　 黃敏惠親頒感謝狀

傳中國駭客侵美電信業　鎖定賀錦麗、川普陣營手機

MVP三連星誰被敬遠都不怕　弗里曼：這就是我們打線最強之處

富人健保費調漲！衛福部長強調「量能負擔」　民團喊仍不公平

鼎越不放棄20%容獎　蔣萬安：不予施工勘驗已達實質停工效果

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已經分開一陣子

月底了還沒發薪！日電器大廠突宣布破產　2000員工被「當場解雇」

WS史上首支再見滿貫砲　道奇首戰向對手說再見奪冠率8成9

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

國防部深夜證實洪姓士兵「自傷」不治

想看周杰倫還有一線生機？　蔣萬安：跟主辦溝通釋出查扣的黃牛票

美公告638億元3項對台軍售　國防部曝一系統：經烏俄實戰驗證

黃國昌曾說若全違憲「心中世界會崩壞」　他列合憲條文：民進黨救了他

「立院被綠司法拔成無牙老虎！」　朱立倫轟：將嚴審大法官人事案

立院三讀都更條例修正　放寬老屋容積認定估27萬戶受惠

國會改革違憲　他轟大法官民主之恥

前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

賴清德表態願赴立院國情報告　黃國昌：民眾黨團不歡迎

釋憲出爐！黃捷讚垃圾法案丟進垃圾桶　點名藍白2立委「兩大神棍」

林佳龍率團訪瓜地馬拉　「夫人外交」瓜國第一夫人當導遊接待廖婉如

潘炤穎陷雙薪風波！發聲「不領了」

玻璃門窗貼膠帶可以防颱？　內政部實測：不防爆也不抗風

更多熱門

相關新聞

國會改革釋憲案遭判違憲　國民黨團下一步曝光：繼續查弊案

國會改革釋憲案遭判違憲　國民黨團下一步曝光：繼續查弊案

國會改革法案釋憲案25日出爐，大部分條文均被判決違憲。國民黨立法院黨團今（26日）舉行記者會。外界關心國民黨下一步將如何做？國民黨首席副書記長王鴻薇表示，未來會在合乎憲法意旨下，再次制定強化立法院職權行使的相關法律；此外，雖然委員會中不能設調查小組，但還有院會，未來仍繼續調查超思、鏡電視等弊案。

綠委封翁曉玲、黃國昌、吳宗憲「立院新三寶」　「回去重讀憲法」

綠委封翁曉玲、黃國昌、吳宗憲「立院新三寶」　「回去重讀憲法」

憲法法庭壓制立院膨脹行政權！　藍委批：這是違法違憲的釋憲

憲法法庭壓制立院膨脹行政權！　藍委批：這是違法違憲的釋憲

黃國昌不歡迎賴清德赴立院批「作秀」　綠反嗆巨嬰：所以藍白要撤案？

黃國昌不歡迎賴清德赴立院批「作秀」　綠反嗆巨嬰：所以藍白要撤案？

憲法法庭判國會改革大部分違憲　法學教授：執政黨換了位子換腦袋

憲法法庭判國會改革大部分違憲　法學教授：執政黨換了位子換腦袋

關鍵字：

大法官藍委憲法法庭國會改革

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

NanaQ被分手5天公開內幕！

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

道奇球迷沒收洋基致勝轟　秒後悔閃了

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜

「要周杰倫門票」已讀不回惹怒小鐘　海產道歉

更多

最夯影音

更多

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面