嚴格把關大法官同意權審查！　藍委：不該過的一個都不會通過

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

昨日憲法法庭針對「國會改革法案」作成113年憲判字第9號判決，國民黨立法許宇甄痛斥，綠色大法官成了無骨史萊姆，如果立法機構不能執行其本應負起的監督職責，行政機關運作的透明度將大打折扣，這次的判決使民主倒退二十年，台灣離獨裁不遠了。此外，國民黨團後續將針對新提名的大法官，一定會嚴格把關，不該過的一個都不會通過。

許宇甄提到，這一重大判決是由即將於本月底卸任的綠色大法官所作出，不僅正當性不足，也有干涉國會自主權的疑慮，憲政機關本應相互尊重，但綠色大法官卻無視百分之六十民意的訴求，藉由解釋憲法之權，沒收國會改革成果，斲傷民主憲政秩序，未來政治運作變得更為動盪難測，都是綠色大法官惹的禍。

許宇甄認為，立法院第二會期開議後，行政院長卓榮泰經常將釋憲掛在嘴邊，從昨日釋憲結果來看，大法官全都是民進黨自己人，未來想怎麼解釋就怎麼解釋，滿滿的綠色憲政價值，管你國會誰多數，民進黨說違憲就是違憲，不爽又能奈他何，憲政已死。

許宇甄指出，過去幾年，民進黨為了掩飾貪腐與利益輸送行徑，一直以各種理由和行政手段隱匿資料、規避監督、整本塗黑、列密封存30年，這些都是他們規避國會監督的奧步。新一屆立法院為了追真相、查弊案，推動國會改革修法，民進黨輸了就找打手幫忙作弊翻案，綠色大法官果然如其報恩，否決一切不利民進黨的改革，如此不公的大法官，應該都廢了。

許宇甄批評，綠色大法官就是不願意讓立法院擁有正常的調查權，他們擔心民進黨弊案被翻出來喪失執政權，為了保護違法亂紀的官員，綠色大法官不想看到立法院擁有追究公然說謊的官員的權力，未來官員在立法院可以無視民意監督，緃使提出虛偽不實資料也不用負責，綠色大法官離職前強行抹去立法院對行政機關造成的威脅，立法院成了沒有牙齒的老虎，未來民進黨官員可以一點都不用怕，大法官對當權者下跪的行為，只會助長清德宗的氣焰。



許宇甄強調，昨日憲法法庭的判決，不僅在時機上顯得倉促，在法理與民主原則上也存在重大瑕疵，更顯示全數由單一政黨、單一總統提名通過的大法官，會對憲政體制、憲政秩序產生莫大傷害，為了保護當權者，他們毫無風骨可言。只會對當權者卑躬屈膝的大法官，已對我國憲政體系、社會法治與民主價值造成長遠的負面影響。憲法法庭不該變成執政黨政治鬥爭的工具，大法官不該只為當權者服務，為保障憲政秩序不被破壞，讓民主法治回歸常軌運行，針對新提名的大法官，他們一定會嚴格把關，不該過的一個都不會通過。

