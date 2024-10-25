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航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

▲ITF台北國際旅展今進入最後一天,ITF台北國際旅展,ITF旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲ITF台北國際旅展將於11月1日登場。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者蔡亞樺／台北報導

2024台北國際旅展ITF將於11月1日至4日，在南港展覽館登場，航港局打造「來去跳島TAIWAN Hi」主題館參展，開幕當天邀請人氣啦啦隊FUBON ANGELS熱舞演出，並祭出抽獎活動，在主題館消費滿500元，可抽空氣清淨機、按摩店等萬元獎品。

航港局今年「來去跳島TAIWAN Hi」主題館參加ITF旅展，與大福航運、百麗航運、長杰航運、凱旋海運、詠傑海運、東琉線聯營處、崑合碩旅行社、上置旅行社等多家航運及旅行社，推出旅展限定遊程及優惠價格，一起體驗藍色公路旅遊。

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▲▼航港局打造「TAIWANHi來去跳島」主題館參加ITF旅展。（圖／航港局提供）

▲航港局打造「TAIWANHi來去跳島」主題館參加ITF旅展。（圖／航港局提供）

大福航線推出小琉球航線2張來回全票加24小時機車，原價1300元，優惠價為1050元；百麗航運原價1950元經濟艙來回船票，優惠價1500元；上置旅行社則推出馬祖4日遊（2人成行），原本每人6900元，優惠價5999元起。

航港局表示，主題館加碼推出「最Hi跳島抽大獎」活動，民眾只要在主題館累積消費滿500元，即可獲得抽獎資格，抽獎獎品包括饗食天堂、茹曦酒店等餐券，還有空氣清淨機、氣炸鍋、按摩墊等多項萬元家電。

▲▼航港局ITF國際旅展「TAIWANHi來去跳島」主題館，邀請富邦啦啦隊Fubon Angels開幕表演。（圖／航港局提供）

▲航港局ITF國際旅展「TAIWANHi來去跳島」主題館，邀請富邦啦啦隊Fubon Angels開幕表演。（圖／航港局提供）

航港局表示，海運客運不僅是離島交通的重要環節，更是海洋旅遊的理想選擇。邀請民眾共同用Hi開啟藍色公路，航向海洋旅遊的新世界，用新的角度向台灣的海洋說一聲「嗨」。

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