遊客「瓦斯桶旁抽菸」還嗆個人自由！　攤商怒潑整桶水驅趕

▲遊客在小吃攤旁抽菸怒嗆個人自由，結果遭員工潑水驅趕。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

泰國是許多歐美遊客熱愛的觀光勝地，但也因此出現不少脫序事件，近日就有一名英國籍男子在泰國清邁的一個小吃攤旁抽菸，當小吃攤員工請他別靠近瓦斯附近時，對方竟惱羞成怒直接將菸丟往攤商，員工氣不過直接拿整桶水潑向該名男子，畫面全都被錄了下來。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在23日晚間，當時一名英國籍男子在清邁長坡路（Chang Phuak）街頭的小吃攤旁邊點菸，但小吃攤員工禮貌告知，請他不要在瓦斯罐旁點菸時，男子竟惱羞成怒，聲稱公共場所抽菸是他的個人自由。

員工向男子表示，附近有瓦斯罐這樣做很危險，但男子依然故我，甚至推倒了小吃攤的碗盤，還把點燃的菸朝攤位丟去。兩名女員工對該男子的行為忍無可忍，一人使用塑膠水桶砸向男子，另一人則直接將整桶水潑向他。

從目擊者錄下的畫面可以聽到，男子不斷一度想作出反擊，但最終在旁人勸阻下離開現場。

目擊者透露，攤位老闆隨後向該男子道歉，強調潑水的動作是出於擔心香菸引發火災。當地警方表示，他們已掌握該事件的情況，但目前尚未接到任何報案。