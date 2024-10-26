台南佳里扶輪社辦i健康親子嘉年華　捐贈住宅用火災警報器

▲台南市佳里扶輪社，捐贈235顆住宅用火災警報器給台南市消防局第三大隊佳里分隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里扶輪社於26日上午9時許，舉辦i健康親子嘉年華暨關懷弱勢公益捐血活動，同時捐贈235顆住宅用火災警報器給台南市消防局第三大隊佳里分隊。

此次由佳里扶輪社、金唐殿管委會、金唐殿上元燈慈善會、泰興肉脯店聯合捐贈，由第三救災救護大隊副大隊長陳裕仁代表受贈並頒發感謝狀，非常感謝此次以上單位對於消防預防工作的支持與肯定，此義舉可提升民眾的安全，當民眾住家發生火災時能盡早發現、盡早反應、盡早逃生，足為社會標竿、義行典範。

日前六甲一棟民宅發生大火造成5人死亡之憾事，金唐殿管委會主委黃維明知曉後，結合地方公益團體聯合捐贈住宅用火災警報器，期許能為佳里區的居民提供更多的安全與保障。

佳里扶輪社楊志超社長表示，佳里扶輪社秉持著佳里有愛、扶輪共好的精神，此次捐贈住宅用火災警報器除了保障市民生命財產安全，提供消防局有力的後盾與支持，也希望能喚起社會人士公益善舉，藉此拋磚引玉。現場還有AI中風預防篩檢、乳房攝影篩檢、美食市集、義賣活動、親子闖關遊戲等活動。

消防局李明峯局長表示，防範炊事不慎火災應謹記「火在人在，人離火熄」之防火原則，謹記小火快逃，濃煙關門的觀念，火警發生時，切勿躲在浴室，平時要養成良好的用火用電習慣及了解住宅用火災警報器的使用方式及功效。第三大隊陳坤宗大隊長表示，在此特別感謝佳里扶輪社、金唐殿管委會、金唐殿上元燈慈善會、泰興肉脯店的熱心公益，在地方的支持下，消防同仁將持續秉持初心，貫徹本市維護公共安全之決心。

黃偉哲市長呼籲，居家各戶安裝住警器，住警器被視為家庭消防安全守護神，其功效即是在火災擴大之前可偵測到火煙，提早預警，提早反應，進而早期進行滅火或逃生避難。