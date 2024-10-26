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台南400親子嘉年華熱鬧登場　黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

▲2024台南市親子嘉年華26日在新營區南瀛綠都心公園盛大登場，市長黃偉哲特別穿戴萬聖節造型裝扮參與大遊行，與現場大小朋友同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南市親子嘉年華26日在新營區南瀛綠都心公園盛大登場，市長黃偉哲特別穿戴萬聖節造型裝扮參與大遊行，與現場大小朋友同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南市親子嘉年華26日在新營區南瀛綠都心公園盛大登場，參加活動的人潮十分踴躍，一大早就湧入許多家長帶小朋友參加攤位的遊戲闖關，活動由台南限定的太鼓慶400表演暖場，市長黃偉哲特別穿戴萬聖節造型裝扮參與大遊行，與現場大小朋友同歡。

▲2024台南市親子嘉年華26日在新營區南瀛綠都心公園盛大登場，市長黃偉哲特別穿戴萬聖節造型裝扮參與大遊行，與現場大小朋友同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，也邀請超高人氣的YOYO家族等多位哥哥姊姊出場唱跳，讓現場氣氛相當活潑熱鬧。立法委員陳亭妃、市議員蔡育輝、王宣貿與沈家鳳也到場共襄盛舉。

▲2024台南市親子嘉年華26日在新營區南瀛綠都心公園盛大登場，市長黃偉哲特別穿戴萬聖節造型裝扮參與大遊行，與現場大小朋友同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市舉辦親子嘉年華已邁入第四屆，每年皆受到民眾熱烈迴響，而今年加上萬聖節的造型讓活動更增添氛圍，此外，也特別邀請到YOYO家族哥哥姐姐，加上超人氣卡通明星，來陪同小朋友唱跳同歡，而今日現場還準備多項闖關遊戲與特色攤位，提供民眾走逛玩樂，誠摯歡迎大小朋友一起來度過溫馨充實的萬聖節前夕。

▲2024台南市親子嘉年華26日在新營區南瀛綠都心公園盛大登場，市長黃偉哲特別穿戴萬聖節造型裝扮參與大遊行，與現場大小朋友同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，今日現場民眾非常踴躍，估計超過兩萬人次到場同樂，而民眾除可參加趣味闖關、唱跳表演、有獎徵答及摸彩等活動，還能到市府各局處攤位了解家庭教育、親子旅遊、消防警政、企業托兒、育嬰友善等資訊，現場也設有動物防疫保護處設的認養小站，讓親子度過歡樂又有意義的週末時光。

▲2024台南市親子嘉年華26日在新營區南瀛綠都心公園盛大登場，市長黃偉哲特別穿戴萬聖節造型裝扮參與大遊行，與現場大小朋友同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局指出，此次活動圓滿順利，相當感謝新泰國小、新營國小、新民國小、新進國小、果毅國小校長與團隊的用心準備與協辦這場親子嘉年華，才能讓所有家長與孩子們留下令人難忘的親子同樂回憶，並滿載而歸地幸福回家。

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