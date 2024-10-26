拆解國會改革釋憲「7爭點」　律師揭憲判兩意義：不該有國會優位原則

▲民進黨團回應憲法法庭釋憲議題。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭昨（25日）宣判，國會職權修法大部分內容違憲，即日起失其效力。資深律師、民進黨團委託的訴訟代理人陳鵬光指出，此憲判有兩個意義，第一、立院職權行使法修正，意圖跳過修憲程序塑造國會優位原則，透過判決，已經宣告在我國不該有此原則、應堅守權力分立。第二、判決對於立院職權行使，義務履行、其他憲政機關要如何互動的界線，有更清楚釐清，可以為之後立院要修正立院職權行使法、或立院與其他憲法機關互動提供可遵循的準則。

陳鵬光認為，就判決可分七個部分加以說明內容，第一、立法程序，雖然憲法法庭認為合憲，但也明白指出立院職權行使法的立法程序確實有瑕疵，作為法律人期待立院以後任何法案都能避免類似瑕疵，這也是憲法法庭的期待。

總統即問即答部分，陳續指，第二、有關總統國情報告，雖然肯定立院邀請總統國情報告，但對於總統沒有拘束效力，如果將總統國情報告定期化、對於國情報告書定期要求送交，這部分憲法法庭明確指出違憲，若近一步要求總統立院即問即答，憲法法庭明白宣告違憲，就立院跟總統彼此職權行使、互動也有了明確的解析。

反質詢及調查權部分，陳鵬光說明，第三、有關質詢的第25條，基本上反質詢雖然憲法法庭認為合憲，但也大幅度限縮反質詢的意涵，在限縮之下對於立院跟政院的互動，有更清楚的輪廓，同時把法律、政治責任予以更加明確界定和區分，這兩個不該加以混淆。憲法法庭對於質詢部分，也明確認定立委個人本身沒有調查權，若要透過質詢程序要求提供資料等，這部分權限基本上被認為違憲，後面衍伸包含政府人員拒絕提供資料要被課以罰鍰，甚至被移送糾彈，這都一概被認為違憲。

至於人事同意權，陳鵬光提出，主要有兩個要點，第一、被提名人可以自主決定是否提供相關資料；第二、當然相關委員會在一定情況下說不予審查，憲法法庭予以尊重，但依據憲法，立法院有行使人事同意權義務，不論是否不予審查，立院都應該進行人事同意權後續程序，否則就是不為憲法所許。對於目前很多單位，包含大法官、考試委員的人事任命目前懸在立院，大法官目前解釋有助於釐清將來如何解決問題。

陳鵬光也點出，調查權部分，大法官明確指出了立院確實有調查權，沒有任何人否認，作為民進黨訴訟代理人也這樣主張，但不代表調查權沒限制，憲法法庭指出調查權行使在內在限制上，必須再跟立院行使憲法職權，也要跟特定議案有重要關聯，外在限制，立院行使調查權不能侵犯其他憲法機關權限，若權限產生爭議，應透過憲法訴訟裁決，而非立院對不配合人員罰鍰。

陳補充，發動程序部分，除了調查委員會可以透過詢問政府人員了解相關調查事項外，其他部分，不論是要求提供資料、傳喚人民等等，都必須要由院會決議才能進行。有關行政罰鍰規定，基本上也會被認為有所界線。

聽證會部分，陳鵬光指出，憲法法庭也大幅度肯定人民有不表意、行動等等自由，有正當理由可以依其意願決定是否要出席立院聽證會、沒有出席義務，也因此相關罰鍰都被認為是違憲。不論是調查權、聽證會只要涉及到立院透過委員會設立專案小組，大法官都認為專案小組不能享有調查權及舉行聽證會。

關於藐視國會罪，陳鵬光說明，憲法法庭認為這部分有違反刑法最後手段性原則狀況，從而認為違憲，以上是憲判要旨，也歡迎這樣對於憲政秩序釐清有幫助的判決。