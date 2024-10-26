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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白不會善罷甘休！　游盈隆：國會改革七分違憲「諷刺又弔詭」

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國會改革釋憲結果昨（25日）出爐，憲法法庭裁判相關法案僅部分合憲，大多數的法條皆被視為違憲。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡英文時代任命的15位大法官「無意中成為中華民國憲法的守護神」，何其弔詭，而「一向高唱捍衛中華民國憲法」的中國國民黨，這次會同民眾黨力推國會改革立法，試圖將中華民國五權憲法體制，改變成向立法院嚴重傾斜的憲政體制，則相當諷刺。

游盈隆提到，受國內各界高度重視的「國會改革釋憲案」昨日出爐，15位司法院大法官組成的憲法法庭，在下午三點，將這項高度爭議性立法的釋憲結果公諸於世。

游盈隆認為，從政治發展脈絡來看，這是藍白聯手力推國會改革的重大挫敗，蔡英文時代任命的15位大法官「無意中成為中華民國憲法的守護神」，歷史何其諷刺與弔詭。

諷刺的是，游盈隆指出，一向高唱捍衛中華民國憲法的中國國民黨，這次會同民眾黨力推國會改革立法，以立法之名行憲改之實，試圖將中華民國五權憲法體制，改變成向立法院嚴重傾斜的憲政體制，功敗垂成。然而弔詭的地方，是民進黨長期主張憲政改造，甚至黨章明文規定追求正名制憲，但15位親綠的大法官卻成為捍衛中華民國憲法的守護神。

此外，游盈隆說明，這次釋憲結果，並非All or Nothing，亦即非「全部合憲或全部違憲」，而是「部分合憲，部分違憲」，或是更精確一點說，「三分合憲，七分違憲」。

「不論這是否是大法官們考量政治現實所做的安排，這至少給了在野黨一些面子，包括部分新增的國會人事同意權，如立法院人事同意權行使至少不少於一個月。」

游盈隆進一步說明，在有關「總統國情報告」的部分，基本上中規中矩，從釋憲全文中可看出，大法官們認為現行憲政體制具有「二元民主正當性」，國會並非至高無上。

換句話說，游盈隆點出，總統與國會都是人民選舉產生，各自代表民意，總統向人民負責，而不是向國會負責；因此，立法院所通過有關「總統國情報告」相關硬性規定，違反權力分立原則而無效，這也是他一貫的立場。

至於反質詢的部份，游盈隆分析，憲法法庭所謂「若行政院院長或各部會首長以問題或疑問句等語句形式，答覆立法委員之質詢，或提問以釐清質詢問題等情形，即便言語表達方式有禮儀上之爭議，性質上仍屬立法委員質詢之答覆，不構成反質詢。」，這巧妙地排除在野黨最深痛惡絕的部分，在野黨恐怕也有椎心之痛。

游盈隆再指，從某個角度看，國會改革立法賦予立法院的諸多權力，特別是對公務員或人民的針對性懲罰，包括刑責或罰緩，憲法法庭一概不准，等於是要立法院繳械，這樣的憲政思維迥異於美國的「藐視國會罪」，也讓憲法法庭顯得保守。

最後，游盈隆認為，這次釋憲結果讓在野黨裡子全失，想要的東西，最後都要不到，包括總統國情報告、人事同意權、國會調查權、國會聽證權、藐視國會罪等等，大半年修法心血付之一炬，白忙一場，煮熟的鴨子飛了，是可忍熟不可忍，「可預見，藍白絕不會善罷甘休，接下來立法院將無寧日」。

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