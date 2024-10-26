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台鐵、鐵博館簽備忘錄　修復DR2700重現「白鐵仔光華號」

▲▼鐵道局副局長呂新喜、鐵博館籌備處主任鄭銘彰及台鐵公司總經理馮輝昇簽署合作備忘錄。（圖／鐵道局提供）

▲鐵道局副局長呂新喜（左起）、鐵博館籌備處主任鄭銘彰、台鐵公司總經理馮輝昇簽署合作備忘錄。（圖／鐵道局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今（26日）為台北機廠89周年慶，台鐵公司、鐵道局與國家鐵道博物館籌備處簽署合作備忘錄，涵蓋鐵道維修技術、退役車輛維護及文史資料數位化等領域，並合作推進DR2700型柴油客車的修復工程，重現經典的白鐵仔光華號。

台鐵公司總經理馮輝昇、鐵道局副局長呂新喜及鐵博館籌備處主任鄭銘彰，3人一同簽署備忘錄，由鐵博館負責鐵道文化工作，鐵道局提供技術、藏品資源等專業協助，也代表台鐵在文化資產保存立下重要里程碑。

▲▼台北機廠員工澡堂。（圖／鐵道局提供）

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▲台北機廠員工澡堂。（圖／鐵道局提供）

馮輝昇表示，台鐵公司保存台灣鐵路發展史上的眾多重要文化資產，透過跨單位的交流合作，將充分展現文物的價值，並為鐵路文化資產提供更多元的展示平台。

台鐵公司2022年與鐵博館籌備處合作推動「柴油客車DR2102等4輛維修暨教育推廣計畫」，修復完成後，安排列車在平溪線進行試運轉及司機訓練，吸引了許多愛好者拍攝，也喚起沿線居民對早期支線的懷舊回憶。

▲▼鐵道局副局長呂新喜、鐵博館籌備處主任鄭銘彰及台鐵公司總經理馮輝昇簽署合作備忘錄。（圖／鐵道局提供）

▲台北機廠89周年慶，台鐵公司總經理馮輝昇（左起）、鐵博館籌備處主任鄭銘彰、鐵道局副局長呂新喜慶祝。（圖／鐵道局提供）

台鐵公司表示，此次簽署備忘錄，將繼續合作推進DR2700型柴油客車的修復工程，讓經典的白鐵仔光華號再次在台灣鐵道上運行，重現台灣鐵路的歷史魅力。

文物典藏方面，台鐵公司指出，台北機廠2012年遷移至富岡機廠進行車輛維修，相關歷史物件隨之移至新址妥善保存，包括極具歷史意義的速水和彥銅像。速水和彥曾於1935年督辦新台北鐵道工場的遷廠工程，此次銅像移至鐵博館籌備處（原新台北鐵道工場），促進在地連結，凸顯其歷史脈絡的重要性。

▲▼「速水和彥」銅像。（圖／鐵道局提供）

▲「速水和彥」銅像。（圖／鐵道局提供）

鐵道局表示，今年元旦日配合台鐵公司化政策，接管台北機廠等4處償債資產，將透過積極活化資產創造收益，以清償原台鐵局累積的短期債務。台北機廠經文化部指定全區為國定古蹟，規劃打造一座活的鐵道博物館為目標。

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