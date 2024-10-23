台鐵EMU3000「座椅難坐、要跪著插電」惹怨　交長：已要求改善

▲台鐵EMU3000型遭詬病座椅難坐，立委抱怨手機插電得跪著插電。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵EMU3000新自強號列車2021年引進上線營運，被稱為最美列車，民眾卻抱怨座椅難坐，立委更指出，手機充電座在座椅下方深處，得跪著插電，且杯架太小，無法放進飲料瓶，交通部長陳世凱說，這也是他的經驗，已要求台鐵改善。

立法院交通委員會今安排「台鐵如何精進服務品質、落實轉型治理、加強資產活化、強化文資保存及提升台鐵美學與功能」專題報告，民眾黨立委林國成質詢提到，台鐵安全旅客搭乘才有信心，有品質才有漲價空間，EMU3000雖然是向日本購買，內裝都是台灣生產，不少民眾反應，座椅不舒服。

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林國成指出，手機充電座竟在座椅下方深處，充電得彎下身，起身後還可能撞到前方座椅，杯架太小又撞腳，且凹槽太淺，一瓶飲料也放不下，怎麼設計成這樣。國民黨立委魯明哲也抱怨，搭EMU3000還得跪著插電。

台鐵公司董事長杜微對此回應，列車內裝由台灣生產，是推動列車國產化的一環，EMU3000整體表現不錯，但部分細節待改善，例如座椅，當時設計時以防火安全為前提，在座椅舒適度及便利性則有進步空間，現在改善中。

台鐵專題報告指出，EMU3000型50列、600輛電聯車於今年8月交車，預計今年底全數投入城際服務。另外，10月團體票及包車需求顯著增加，預計11月可恢復震災前的包車運量，並加開10班次觀光列車至花東。