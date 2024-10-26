中壢移車糾紛！男大生停白線當地住戶不滿　爆口角遭斧頭砍傷送醫

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

桃園中壢25日發生一起停車糾紛，演變成持斧攻擊事件，曾姓男大生將機車停在巷弄白線，附近住戶停車後撞到，曾男跟住戶談賠償問題，結果雙方爭執該處能不能停車，一旁幫忙調解的陳姓男子突然爆氣，公親變事主拿斧頭攻擊曾男，警方訊後將陳男依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

曾男發文說，當時將機車停在中壢區新中一街，去牽車的時候發現車上有附近住戶貼紙條，說把他撞倒了，有問題的話可以聯絡，於是去敲門想好好講，估價單開一下照賠就好，但是後來住戶說他不能停這邊，因為這是住家旁邊，而且有擺花盆所以只有這邊住戶可以停。

▲警方表示查扣斧頭1把，全案訊後將陳男依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者楊熾興翻攝）

曾男認為，白線且不影響住戶出入，誰都可以停，結果隔壁住戶出面且情緒激動，「說我昨天停了一整天她很難停車，重點我昨天根本不在那，然後奶奶超派開始爆噴我」，曾男強調白線為什麼不能停，結果一旁幫忙調解的陳姓男子，突然爆氣開始跟他吵架，並拿出斧頭攻擊他。



警方表示，25日20時許獲報，在中壢區新中一街有糾紛案，經了解是54歲陳男與20歲曾男疑因停車糾紛口角，陳男進而持斧以斧背攻擊曾男，導致曾男右手撕裂傷等，警方到場後將陳男帶回，並查扣斧頭1把，全案訊後將陳男依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。