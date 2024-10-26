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憲法法庭壓制立院膨脹行政權！　藍委批：這是違法違憲的釋憲

▲國民黨立委翁曉玲回應憲法法庭釋憲相關議題。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委翁曉玲回應憲法法庭釋憲相關議題。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

對於憲法法庭25日針對國會改革釋憲案宣判「大部分違憲」，國民黨團今（26日）召開記者會指出，憲法法庭的判決，讓台灣民主大倒退，大法官現在就是在大幅壓制立法院，膨脹行政權，成為阻擋國會改革，阻擋國會監督政府最大幫兇。副書記長王鴻薇更強調，現有15名大法官，有7名大法官10月底屆滿離退，竟在剩下不到一週的任期內做出如此重大釋憲案，就是違法違憲的釋憲，憲法法庭就是在違憲。

王鴻薇表示，憲法法庭15名大法官，有7名大法官在10月底屆滿離退，等於將近一半大法官不到一個禮拜任期，但卻做出傷害台灣民主法治這樣重大的釋憲案，很多行政單位在屆退時，連重大人事都不能任用，重大政策也不能決定，憑什麼這7位大法官在不到一個禮拜離退，卻能做出弱化立法院的釋憲？這是違法違憲的釋憲，憲法法庭就是在違憲。

王鴻薇提到，雖然現在執政黨企圖透過釋憲弱化台灣民主、閹割立法院，但他們絕對不妥協、不退縮，會繼續秉於人民交給他們的任務，他們要告訴賴清德，告訴司法院大法官，「你們以為拔掉立法院牙齒，就可以摀住人民耳朵？你們實在太小看民意了」，在野黨會繼續強力監督，絕對會做民意後盾，不辜負新民意。

對於昨天大法官做出的判決，翁曉玲指出，這對民主法治影響重大，這次國會改革法案重點，像是要求總統例行性常態化國情報告，明文立法院調查權，同時對人事審查進行規定，也制定藐視國會處罰，目的是讓政府官員，在國會殿堂不可以說謊、提供虛假資料，可是大法官卻將重要規定宣告違憲，「他們有學術、法治良知嗎？」。

翁曉玲強調，國會改革對藐視國會、虛偽陳述的處罰規定，其他國家都有，台灣沒有訂的比其他國家嚴格，今天日本、德國、美國、法國都可以予以處罰，為何台灣不行？為何說他們違憲？大法官現在就是在大幅壓制立法，膨脹行政權，「大法官現在成為阻擋國會改革，阻擋國會監督政府最大幫兇」。

牛煦庭則指出，近期韓國偶像團體到韓國國會參加國政調查，因為韓國演藝圈出現霸凌狀況，韓國國會希望清楚了解真相，因此不只邀請官員詢答，也邀請民間人士說明。由此可以得知，不是每件事情都是政治鬥爭，為了真相，需要人民共同參與，加強力道，這就是當初國民黨推動聽證、調查權的初衷。

牛煦庭說，對於大法官的判決，顯示他們邏輯異於常人，雖然這次修法賦予聽證調查機制，但強度卻非常有限，弱化證人角色，並且大法官花了大量篇幅詮釋逃脫條款，變相保障在聽證調查機制行使過程中有說謊權利。大法官釋憲結果只是證明自己是權貴守護者，當沒有任何民意基礎的大法官跳到第一線介入政治，誰才是真正的擴權？這樣的擴權是為了人民還是為了幫執政黨洗地？這樣的大法官淪為執政黨打手，誰要相信？
 

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