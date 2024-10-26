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憲法法庭判國會改革大部分違憲　法學教授：執政黨換了位子換腦袋

▲▼ 國民黨團召開「大法官閹割國會監督 縱容行政獨裁？!」記者會，首席副書記長王鴻薇、立委牛煦庭、翁曉玲、董保城教授出席。 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「大法官閹割國會監督 縱容行政獨裁？!」記者會，首席副書記長王鴻薇、立委牛煦庭、翁曉玲、東吳教授董保城出席。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

司法院憲法法庭25日針對《立法院職權行使法》、《刑法》等國會改革修法爭議作出判決，多數條文被大法官判為違憲，且即日起失效。國民黨團今（26日）召開「大法官閹割國會監督 縱容行政獨裁？!」記者會，東吳法律系教授董保城指出，本次判決貫徹執政黨嘴巴說不要，身體卻很誠實的口是心非，為了政治利益，忘卻當年的改革理想，換了位子就換了腦袋，對於國家民主政治、責任政治的完整建構，罄竹難書、貽患無窮。

董保城提到，大法官不出所料，循著死刑判決「形式合憲、實質廢死」的模式，依樣畫葫蘆的用到本次國會改革法案憲法判決。董認為，大法官形式上保留國會調查權，但實質上已掏空國會調查權，雖然引用釋字585 號的解釋，並在判決理由稱「應予補充」，先提到是國會固有權，但實質上也幾乎架空行使職權的輔助權，設了重重關卡，早已變更釋字585 號。

董保城表示，釋字585 號解釋「要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見，並得對違反協助調查義務者，於科處罰鍰之範圍内，施以合理之強制手段」，被本件憲判字限縮為無正當理由拒絕出席者，才可以罰鍰，其他情形均否，違法調查義務的眾多樣態，被「偷龍轉鳳」限縮僅剩無正當理由缺席，相較於112年憲判字第8號補充釋字509 號解釋是寫在判決主文，本件憲判字卻僅在理由中提及，不知道是無心，還是故意？

針對此次判決否定成立調查專案小組，董保城認為，本件多數意見長達130頁、總頁數長達334頁的憲法判決將成為常態，大法官不只成為風紀股長，更要變成管家婆，未來光是處理機關間爭議，就會癱瘓憲法法庭，勢必壓縮人權保障判決的審理空間，非人民、國家之福。

董保城指出，憲政主義的核心理念是「有限政府」，此一觀念源於對人性之不信任，美國第四任總統麥迪遜曾說，「人如果是天使，就不須有政府，政府如是天使組成，即無須制衡」，此言與「絕對權力導致絕對腐化」，有異曲同工之妙。是以憲政主義是從制度的設計著手，防範掌權者的權力不受約制，無限擴張，因此，西方民主國家視為理所當人的調查制度，就是最好的防腐劑，

董保城說，以我國政經社會現況而言，立法院的表現，總是見仁見智，但是大法官掏空國會調查權後，立法院未配備此重要工具，未來表現受到限制，和國會改革修法前一樣，甚至必須利用其他取巧手段行使職權，如此惡性循環，絕非民主典範。

對於總統赴立法院做國情報告而言，董保城認為，實質上已淪為「儀式性」、「行禮如儀」的致詞，立法院只能聽不能問，總統愛來不來、要說不說都不能接受。大法官如此解釋憲法增修條文，架空憲法中唯一可能讓「有權無責」的總統有機會「間接」向國會負責的一絲可能，憲法中唯一節制或分散總統權力的機會以完全屏除，我國憲法似乎已經邁入不可制衡的超級總統制。

董保城也引用前民進黨立委林濁水2024年接受專訪時的話：「好不容易從90年代民進黨提出釋憲案，推動國會調查權、國會權強化一路走到現在，五權憲法體制已經掏空到零零碎碎，大法官是否要加以復活？」過去力倡國會改革法案的民進黨，執政後成為既得利益者，仍誓死捍衛自己的既得利益，對於挑戰者的反動不是選擇視若無睹，就是給對方安一個反動的標籤。

董保城說，本件憲判字大法官選擇性復活了已經過時孫中山五權憲法，貫徹執政黨嘴巴裡說不要，身體卻很誠實的口是心非，再度使用形式合憲、實質違憲的伎倆，為了政治利益，忘卻當年的改革理想，換了位子就換了腦袋，對於國家民主政治、責任政治的完整建構，罄竹難書、貽患無窮。
 

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