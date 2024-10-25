黃國昌曾說若全違憲「心中世界會崩壞」　他列合憲條文：民進黨救了他

▲民眾黨立委黃國昌回應憲法法庭釋憲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭今（25日）宣判，國會職權修法大部分內容違憲，即日起失其效力。而民眾黨團總召黃國昌日前接受網紅館長訪問時稱，若憲法法庭宣告全部違憲，「我心中的世界真的會全面崩壞！」對此，民進黨團書記長蔡易餘列出修法合憲部分，其中有11條是按照民進黨再修正動議版本通過。蔡也揶揄，黃國昌世界沒崩壞部分還是民進黨救了他。

今釋憲結果出爐，「要求總統至立院國情報告及答詢」、「有關反質詢的所有行政、刑事處罰及移送彈劾」、「國會調查權中有關法人或私人的裁罰」以及「藐視國會罪」等等，大法官認為牴觸權力分立、責任政治等原則，全都宣告違憲，即日起即失其效力。

而黃國昌日前接受網紅採訪時強調，絕對不可能全部宣告違憲，若全部違憲，「我心中的世界真的會全面崩壞」，黃也表示，要看被用什麼理由宣告違憲，自己不會什麼事都不幹，會繼續修法，「我修到讓你沒有話可以講。」

對此，蔡易餘表示，黃國昌下午還能開記者會看來，他的世界應該還沒全部崩壞，但自己要還原修法歷程一下：立法院職權行使法共計修正43條，其中依照民進黨再修正動議通過者，共12條，包含：第22條（合憲）、第23條（合憲）、第26條（合憲）、第28條（合憲）、第31條（合憲）、第46條之2（第3項部分違憲-未排除法院）、第50條（合憲）、第53條之1（合憲）、第53條之2（合憲）、第53條之3（合憲）、第57條（合憲）、第74條之1（合憲）。

蔡易餘統計，12條只有1條違憲，也就是說，違憲立委就是撰寫法條的黃國昌、翁曉玲再加上召委催促程序的吳宗憲，「世界沒崩壞部分還是民進黨救了他。」