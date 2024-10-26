橘子藏身日本2個月！謝龍介曝「最怕1狀況發生」：那就慘了

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜仍藏匿日本。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

柯文哲京華城弊案關鍵人許芷瑜（橘子），目前藏身日本，她遲遲未返台說明，遭北檢發布通緝，並將撤銷其護照。國民黨立委謝龍介指出，橘子在日本若沒犯罪，日本政府也不一定會抓人，現在比較怕的是，有人跟橘子聯絡被檢察官攔截到就慘了。

柯文哲在羈押期2個月屆滿前，北檢25日聲請延押柯、時任台北市副市長彭振聲，其中的理由是關鍵人「橘子」許芷瑜未回台說明，而她在8月底就前往日本。

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台北市議員洪健益爆料，在1、2周前，他朋友在大阪通天閣附近的「愛鄰地區」看到疑似橘子的身影，旁邊還有1、2位同行者；他說，該地區住飯店不用給護照、不用登記名字，對橘子來講是非常適合。

對此，謝龍介在節目《政治琳龍say》表示，橘子如果在當地沒犯罪，日本政府也不一定會抓人，就算90天簽證到期被遣送返台，橘子因護照被註銷也無法入境，變成她要自首才行。

謝龍介認為，北檢要利用橘子來防止串證，就能繼續延押柯文哲，法院會因為北檢很積極拼湊案情，但關鍵證人未返台，法院就會同意。

畢竟關在牢裡的是老闆，若橘子想讓柯文哲快一點出來，就要回來接受審問，把知道或不知道都說清楚，但現在最怕的是台灣方面，有人跟橘子秘密聯絡，一旦被檢察官攔截就慘了，就要看橘子如何自我判斷了。

根據了解，橘子爸爸其實就在新北市當醫生，面對記者詢問女兒消息，橘子爸爸透露2人最後一次見面已經是半年前、除夕夜吃飯，2人已經很久沒有聯絡。

任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。