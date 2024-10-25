憲法法庭判決「總統不必到立院」　李彥秀酸：被呵護成為溫室花朵

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭今（25日）對國會改革法案是否合憲做出判決，國民黨立委李彥秀轟，一如各界所預期，大法官作出部分合憲、部分違憲的結論，對於大法官不願面對正視國情報告的歷史脈絡，把總統關進鳥籠，細心呵護成為花朵，讓總統不用面對國情報告檢驗；以及閹割矮化國會調查權的行使，意圖令立法院成為無牙老虎，這樣背離超過半數（57.3%）支持國會改革民意的憲法解釋，她深感遺憾。

李彥秀說，過去遇到重大爭議案件時，大法官也會力求意見一致，共同承擔政治與社會壓力，提升判決的正當性與說服力，降低社會衝突，但這次卻有多達8份不同意見書，大法官不能凝聚共識、整合意見，趕在10月31日卸任前作出解釋，宛若暑假最後一天趕著交作業的學生。

針對這次釋憲結果，李彥秀說，可以看出總統、行政院與監察院創下拿大法官當政治工具的惡例。各聲請人指謫違憲的條文中，行政院有15條、總統聲請的1/3條文、監察院聲請的1/2條文，遭大法官認為與其職權無關，立法院吃麵賴清德、卓榮泰、陳菊在喊燒。聲請釋憲變成民進黨召喚青鳥的魔法棒，目的並不在維護憲政秩序，而只是在激化社會對立、黨同伐異。總統、行政院與監察院聘了9位律師，花費的律師費用，民意衝突矛盾的社會成本，司法所剩無幾的信賴，都在民進黨政治算計下浪費殆盡。

