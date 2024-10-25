國會改革釋憲判決書高達99次「失其效力」　綠黨團將啟動修法作為

▲民進黨團總召吳思瑤回應憲法法庭釋憲議題。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭今（25日）做出113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法包含國情報告即問即答、藐視國會等條文，因為規範不清、可能侵害人民權利、違反憲法精神，幾乎被大法官宣告違憲，即日起失其效力。綠委蘇巧慧統計，大法官整份判決書用了高達99次「失其效力」。而民進黨團幹事長吳思瑤指出，將即刻針對釋憲結果啟動修法作為，上個會期被丟包的民進黨團版本國會改革原案，會並同大法官解釋再精進。

吳思瑤表示，五月通過國會擴權法案、是台灣民主蒙羞的一天，六月四箭齊發聲請釋憲，到今天光復節釋憲法光復日，正義不是不到，是一定會到。吳思瑤也拿出朝野衝突期間釋放、「碩果僅存」的兩顆氣球，她表示，這兩個氣球是之前院會抗爭時 這兩個氣球象徵反惡法、反黑箱及反擴權的寓意，時隔150多天這兩個氣球還沒消風、一直在黨團辦公室，這代表民主比氣長。

吳思瑤直言，今天憲判結果狠青楚，總統即問即答、藐視國會罪本來就違憲，憲政機關平等相為，讓立院回到理性問政優質環境。也不存在反質詢這件事，尤伯祥詢問黃國昌時他也只能以問答問，既然不存在反質詢的樣態，當然就不會合憲。最後就人事同意權也再違憲部分作解釋，呼籲未來也讓人事同意權回到常規程序，包含大法官、 NCC跟考試院人事權，這是立法院職責。

吳思瑤表示，今天違憲項目非常多，有關調查權部分，不能侵害其她憲政機關核心權限，台積電跟平民百姓都不用擔心受怕，國會不能過度使用調查權侵害人民權利，憲法沒有顏色，這場釋憲不是誰輸誰贏，是台灣的人民跟社會贏了，這是台灣人民有史以來最關心憲法的一次。

吳思瑤指出，民進黨團呼籲憲法訴訟法不要惡修，也即刻針對釋憲結果啟動修法作為，並行使人事同意權。吳思瑤也透露，上個會期被丟包的民進黨團版本國會改革原案，會並同今天大法官解釋會在精進。

蘇巧慧則表示，從藍白硬闖國會擴權法案至今將近半年，今天多數條文遭大法官宣告違憲，包含：要求總統國情報告後即問即答、以「反質詢」為由罰官員、變相擴張立法院人事同意權、立法院懲罰拒絕出席或拒絕提供資料人員、「社會上有關係人員」不得拒絕出席聽證會、以刑法處罰公務員「藐視國會」等。

蘇巧慧強調，藍白想用擴權法案無限擴張自己的權力，不惜踐踏憲法、破壞權力分立，今天被大法官大力打臉，幾乎每一條有爭議的擴權法案，都被宣告失其效力違憲，然而，藍白已經開始鋪天蓋地的詆毀大法官，接下來，可以預期藍白還會繼續用各種奧步，試圖破壞憲法運作、拖累國家發展，只為了自己的政治利益。