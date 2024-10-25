　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革釋憲判決書高達99次「失其效力」　綠黨團將啟動修法作為

▲民進黨團總召吳思瑤回應憲法法庭釋憲議題。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召吳思瑤回應憲法法庭釋憲議題。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭今（25日）做出113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法包含國情報告即問即答、藐視國會等條文，因為規範不清、可能侵害人民權利、違反憲法精神，幾乎被大法官宣告違憲，即日起失其效力。綠委蘇巧慧統計，大法官整份判決書用了高達99次「失其效力」。而民進黨團幹事長吳思瑤指出，將即刻針對釋憲結果啟動修法作為，上個會期被丟包的民進黨團版本國會改革原案，會並同大法官解釋再精進。

吳思瑤表示，五月通過國會擴權法案、是台灣民主蒙羞的一天，六月四箭齊發聲請釋憲，到今天光復節釋憲法光復日，正義不是不到，是一定會到。吳思瑤也拿出朝野衝突期間釋放、「碩果僅存」的兩顆氣球，她表示，這兩個氣球是之前院會抗爭時　這兩個氣球象徵反惡法、反黑箱及反擴權的寓意，時隔150多天這兩個氣球還沒消風、一直在黨團辦公室，這代表民主比氣長。

吳思瑤直言，今天憲判結果狠青楚，總統即問即答、藐視國會罪本來就違憲，憲政機關平等相為，讓立院回到理性問政優質環境。也不存在反質詢這件事，尤伯祥詢問黃國昌時他也只能以問答問，既然不存在反質詢的樣態，當然就不會合憲。最後就人事同意權也再違憲部分作解釋，呼籲未來也讓人事同意權回到常規程序，包含大法官、　NCC跟考試院人事權，這是立法院職責。

吳思瑤表示，今天違憲項目非常多，有關調查權部分，不能侵害其她憲政機關核心權限，台積電跟平民百姓都不用擔心受怕，國會不能過度使用調查權侵害人民權利，憲法沒有顏色，這場釋憲不是誰輸誰贏，是台灣的人民跟社會贏了，這是台灣人民有史以來最關心憲法的一次。

吳思瑤指出，民進黨團呼籲憲法訴訟法不要惡修，也即刻針對釋憲結果啟動修法作為，並行使人事同意權。吳思瑤也透露，上個會期被丟包的民進黨團版本國會改革原案，會並同今天大法官解釋會在精進。

蘇巧慧則表示，從藍白硬闖國會擴權法案至今將近半年，今天多數條文遭大法官宣告違憲，包含：要求總統國情報告後即問即答、以「反質詢」為由罰官員、變相擴張立法院人事同意權、立法院懲罰拒絕出席或拒絕提供資料人員、「社會上有關係人員」不得拒絕出席聽證會、以刑法處罰公務員「藐視國會」等。

蘇巧慧強調，藍白想用擴權法案無限擴張自己的權力，不惜踐踏憲法、破壞權力分立，今天被大法官大力打臉，幾乎每一條有爭議的擴權法案，都被宣告失其效力違憲，然而，藍白已經開始鋪天蓋地的詆毀大法官，接下來，可以預期藍白還會繼續用各種奧步，試圖破壞憲法運作、拖累國家發展，只為了自己的政治利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！　優式資本發聲
女網紅「沙白白」赴瑞士安樂死！
日6位大咖AV男、女優參加同志遊行
前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲
快訊／趙正平證實老婆懷孕！
快訊／偷高鐵TGo、國泰小樹點　「2點數大盜」羈押禁見
快訊／南檢再挫敗！承暘光電姊弟涉詐貸3億　不服羈押抗告成功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「立院被綠司法拔成無牙老虎！」　朱立倫轟：將嚴審大法官人事案

憲法法庭判決「總統不必到立院」　李彥秀酸：被呵護成為溫室花朵

前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲

國會改革釋憲判決書高達99次「失其效力」　綠黨團將啟動修法作為

苦心驅逐10億詐欺犯　劉世芳慰勞移民官完成跨國遣返任務

快訊／賴清德尊重釋憲結果　願依憲法、朝野有共識下赴立院國情報告

國會改革「大部分違憲」　民進黨尊重：呼籲在野莫再挑起無謂鬥爭

轟「大法官判決開倒車」　前監察委員：弱化的國會是全民莫大的災難

鼎越不放棄20％容獎　北市府：要求強化京華城工地安全維護

國會改革釋憲慘敗！　國民黨團轟「司法獨立已死」：10／25是國恥日

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

男坐大怒神誤握工作人員手　下秒發現急道歉！友全笑翻

【搶到了！】周杰倫演唱會門票搶錯成「周湯豪」 網笑：搶半天搶錯人

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

「立院被綠司法拔成無牙老虎！」　朱立倫轟：將嚴審大法官人事案

憲法法庭判決「總統不必到立院」　李彥秀酸：被呵護成為溫室花朵

前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲

國會改革釋憲判決書高達99次「失其效力」　綠黨團將啟動修法作為

苦心驅逐10億詐欺犯　劉世芳慰勞移民官完成跨國遣返任務

快訊／賴清德尊重釋憲結果　願依憲法、朝野有共識下赴立院國情報告

國會改革「大部分違憲」　民進黨尊重：呼籲在野莫再挑起無謂鬥爭

轟「大法官判決開倒車」　前監察委員：弱化的國會是全民莫大的災難

鼎越不放棄20％容獎　北市府：要求強化京華城工地安全維護

國會改革釋憲慘敗！　國民黨團轟「司法獨立已死」：10／25是國恥日

道路太窄！運將繞路沒告知挨嗆　乘客餘火未消...後座出拳打人

快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！優式資本發聲：很高興帶回台

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

《小丑2》大玩歌舞隱喻小丑癲狂內心　舞出屬於社會邊緣人的悲傷喜劇

上海女網紅赴瑞士安樂死！感性告白父親：再也不會麻煩你了

「立院被綠司法拔成無牙老虎！」　朱立倫轟：將嚴審大法官人事案

被富二代男友「暴打踹進水溝、囚禁」！許聖梅曝恐怖經歷　謝震武聽傻了

憲法法庭判決「總統不必到立院」　李彥秀酸：被呵護成為溫室花朵

斥資17.7億！左營社宅動工　捷運站10分鐘

前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

戲劇性變化！綠成功擋下徐巧芯修法　表決到一半藍急轉彎「沒異議」

釋憲出爐！黃捷讚垃圾法案丟進垃圾桶　點名藍白2立委「兩大神棍」

于北辰爆「柯文哲錢藏在化糞池」　謝寒冰傻眼

前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲

立院三讀都更條例修正　放寬老屋容積認定估27萬戶受惠

北檢聲請延押柯文哲　黃國昌：查2個月沒證據繼續押人取供？

陳時奮咬論文抄襲遭陽明交大打臉　凌濤說話了

三黨修法增訂國定假日　全通過能多休10天

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

《民防法》遭綠退回！藍決策急轉彎　黨團內部認：溝通失誤

「橘子」許芷瑜現蹤大阪愛鄰地區？　議員爆料疑有同夥

藍白總召缺席協商　韓國瑜急關心黃國昌健康

被嗆造謠欠告！四叉貓要吳怡萱快告：一定提誣告

請支援垃圾處理！彭啓明喊話台北市　全台3年增5焚化廠

更多熱門

相關新聞

快訊／賴清德尊重釋憲結果　願依憲法、朝野有共識下赴立院國情報告

快訊／賴清德尊重釋憲結果　願依憲法、朝野有共識下赴立院國情報告

憲法法庭今（25）日就立法院職權行使法部分條文及刑法第141條之1規定釋憲案，作成113年憲判字第9號判決，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，也期待有關部門依判決意旨，維護國家憲政體制與人民基本權利。郭說，賴總統也願意依照憲法法庭判決意旨，在立院朝野黨團具共識前提下，就總統的憲法職權，赴立院進行國情報告。

快訊／國會改革釋憲「大部分違憲」　民進黨回應了

快訊／國會改革釋憲「大部分違憲」　民進黨回應了

轟「大法官判決開倒車」　前監察委員：弱化的國會是全民莫大的災難

轟「大法官判決開倒車」　前監察委員：弱化的國會是全民莫大的災難

國會改革釋憲慘敗！　國民黨團轟：10/25是國恥日

國會改革釋憲慘敗！　國民黨團轟：10/25是國恥日

快訊／國會改革法案多違憲　卓榮泰：敬佩判決、將共同維護憲政精神

快訊／國會改革法案多違憲　卓榮泰：敬佩判決、將共同維護憲政精神

關鍵字：

憲法大法官國會改革釋憲國情報告民進黨吳思瑤蘇巧慧

讀者迴響

熱門新聞

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

即／內壢車站驚傳落軌！男遭自強號列車撞擊身亡

開價砍400萬「房仲氣到封鎖他」　現價曝糗了

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

美麥當勞大腸桿菌致死　來源找到了

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

即／拍閨蜜屁股色喊：撞起來才爽　孫生被起訴

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面