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釋憲宣判後賴清德表態願赴立院國情報告　黃國昌：民眾黨團不歡迎

▲民眾黨立委黃國昌回應憲法法庭釋憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌回應憲法法庭釋憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

針對總統賴清德在釋憲結果宣布後，表態願意在立法院朝野黨團具共識前提下赴立院進行國情報告，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，賴清德在綠色大法官為其做出「呵護備至」的判決後，才表達願意到立法院進行國情報告，令人覺得十分可笑，「面對此等根本稱不上是國情報告的過場作秀，對國家社會毫無意義，民眾黨團並不歡迎」。

憲法法庭今（25日）針對《立法院職權行使法》部分修正條文及《中華民國刑法》第141條之1修正條文違憲爭議作出113年憲判字第9號判決，就關於總統國情報告、質詢、人事同意權、調查權、聽證等部分，憲法法庭大多給予「違憲而立即失效」的宣示，對藐視國會罪的刑罰及罰鍰部分，亦一律宣告違憲而失效；另就立法院之委員會調查專案小組的設計，同樣宣告違憲失效。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，也願意依照憲法法庭最新判決意旨，在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院進行國情報告；於國家最高立法機關，向全體國人報告國家發展情勢。

對此，黃國昌說，貼心的綠色大法官，為了讓在總統大選時說「不管是根據憲法，或者根據立法院職權行使法，總統都有義務，應立法院的要求，到國會去進行國情報告，接受立法委員的國情質（諮）詢」的賴清德解套，用違憲當藉口，讓賴清德可以免於履行承諾，也讓國會完全噤聲，為賴清德徹底的失信於民搭起擋箭牌。

黃國昌表示，綠色大法官甚至還加碼演出，立法院邀請總統進行國情報告時並「無指定國情報告內容之權，亦無就其國情報告內容，對總統為詢問、要求總統答復，或要求總統聽取其建言之權」讓總統自己決定愛講什麼就講什麼。

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