國會改革幾乎全違憲！他轟大法官「捍衛官員說謊」：民主之恥

▲憲法法庭宣判國會擴權釋憲案。（圖／翻攝司法院網頁）

記者趙蔡州／綜合報導

憲法法庭25日宣布國會職權修法釋憲結果，針對總統國情報告常態化、國會調查權、藐視國會罪等都認定違憲。對此，前國民黨青年部主任陳冠安感嘆，國會改革釋憲，大法官判決了，幾乎全部違憲，「理由很多，但結果很單純，就是捍衛官員說謊的權利」，直呼「大法官捍衛官員說謊，民主之恥！」

陳冠安25日晚間在臉書以「大法官捍衛官員說謊，民主之恥」為題表示，國會改革法案簡單來說，就是要官員不能在國會說謊，一旦說謊就可能要面臨刑事責任，然而大法官卻說，這些條文違憲，因為說謊要負的是政治責任，立法變易為刑事責任，逾越立法院職權，違法憲法權力分立原則。

陳冠安指出，台灣的行政權，特別大；台灣的立法權，特別小，在國會說謊，英國最高監禁2年、美國最高監禁5年、韓國1至10年有期徒刑、日本3月至10年有期徒刑。「說謊只要負政治責任，那結果是什麼，超思雞蛋案就是最好的案例」。

陳冠安，在野黨2023年就質疑超思有不法舞弊，然而陳吉仲與農業部官員信誓旦旦說沒有，結果在國家浪費數億預算，蛋價起伏波折，成千上萬餐飲業、消費者受影響後，2024年檢調才開始偵辦不肖業者和官員，始作俑者陳吉仲事後負起政治責任，拍拍屁股走人，但民眾的損失、產業的損失都無人負責。

他最後說，上述問題倘若官員不能說謊，這一切很可能都不會發生，結果，大法官把能抓出官員說謊負責的調查權廢了，「一個國家的最高司法權威，義正嚴詞的在捍衛官員說謊的權利，斬釘截鐵地的在破壞民意監督的力量，何其荒謬」、「當立法權弱化，行政權膨脹，帶來的絕不會是民主，而是獨裁」。