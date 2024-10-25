釋憲結果「對行政官員呵護備至」　黃國昌酸：給了免死金牌

記者陳家祥／台北報導

司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案今（25日）作出判決，包含國情報告即問即答、藐視國會、調查權、聽證權等條文，因為規範不清、可能侵害人民權利、違反憲法精神等，大多遭宣告違憲。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，「判決對行政官員呵護備至」，條文涉及要課予處罰時全部違憲，直言這讓國會的調查權徹底空洞化，給了所有行政官員一個免死金牌，未來大家到國會還是跟以前一樣能混就混、能騙就騙。

▲民眾黨團回應憲法法庭釋憲。（圖／記者林敬旻攝）



黃國昌說，這個判決令人非常非常遺憾，對於行政官員呵護備至，「行政官員在國會裡面公然說謊、課予刑事處罰，在憲法法庭的眼中竟是違憲，這大概是當台灣的民主法治，藉由憲法法庭的判決，可以說是獨步全球的憲法價值」。

黃國昌表示，雖然沒有荒謬到51位民進黨立委所主張，把整個立法程序都宣告違憲，但在這個憲法法庭的判決中，仔細看會發現，針對這次國會改革法案中，對於行政官員、接受提名的人做了非常多的要求，大法官認為都不違憲，包括當初民進黨吵得最兇的反質詢，反質詢部分大法官沒有宣告違憲，要求被提名人，當然也包括現在民進黨所提名的司法院正副院長、大法官，要求提名人提送提名資料的時候，要切結上面寫的都是真的，也沒有違憲。

「但問題是這些人違反這些要求時要課予處罰，全部違憲。」黃國昌說，這代表這次憲法法庭的判決，就是要讓國會的調查權徹底空洞化。因為行政官員不可以反質詢，但反質詢也沒有關係，不會有任何處罰；被提名人提出資料的時候，要切結裡面沒有虛偽不實，但有虛偽不實也沒有關係，因為也不可以處罰。

黃國昌說，這是一個對我們台灣掌握強大行政權力的行政部門、行政官員，呵護備至，對於正常的民主國家所擁有的國會調查權，卻處處刁難的憲法判決。

黃國昌直言，最讓他震驚且最荒謬的是，今天由民進黨所組成的憲法法庭，創造了一個中華民國特有的憲政價值，「就是中華民國的行政官員在國會裡面，公然說謊不可課予處罰，如果課予處法就是違憲，這是大家所想要的民主法治嗎？是大家想要的憲政原則嗎？」

黃國昌表示，過去民眾黨清楚提出世界各國的立法案例，美國、英國、韓國、德國、法國，哪一個國家的行政官員在國會宣誓後，竟然可以說謊不用負任何責任？這樣憲法法庭的判決，只是再次應證，由民進黨組成的憲法法庭真正在意的是，不要讓台灣的國會有調查權，也不要讓台灣的國會真正能去追究在國會公然說謊、提出虛偽不實資料官員的責任。

黃國昌說，也因此，看到今天憲法法庭的判決，在玲琅滿目的條文中，國會規定這個、規定那個，對行政官員、被提名人課予責任，在條文的本文沒有宣告違憲，「但只要一涉及要處罰、要課予法定責任的條文，就違憲，我們對於這樣的結果老實說非常遺憾」。

「不知道即將要離開司法院的綠色大法官，在卸任之前你們要留給台灣的民主憲政一個什麼樣的未來？」黃國昌直言，相信看到憲法法庭的判決後，賴清德、卓榮泰應該會非常開心，因為給所有行政官員一個免死金牌，未來大家到國會還是跟以前一樣能混就混、能騙就騙，反正不用承擔任何法律責任，「這真的是台灣人民所想要，台灣的民主憲政未來發展的模樣嗎？」

黃國昌直言，只要牽涉到虛偽陳述部分的處罰通通違憲，「簡單來說，行政官員在台灣的國會，愛怎麼唬爛就怎麼唬爛、愛怎麼說謊就怎麼說謊，因為在台灣的國會公然說謊，是不可以有法律責任」，因為憲法法庭告訴大家，在台灣國會公然說謊課予法律責任的話，就是違憲。

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）