釋憲出爐！黃捷讚垃圾法案丟進垃圾桶　點名藍白2立委「兩大神棍」

▲民進黨籍立委黃捷。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭今（25日）宣判，國會職權修法包含國情報告即問即答、藐視國會等條文，因為規範不清、可能侵害人民權利、違反憲法精神等緣故，幾乎全數都被大法官宣告違憲，即日起失其效力。對此，綠委黃捷表示，翁曉玲和黃國昌藍白兩大法學支柱，現在看起來只是神棍。兩人寫的垃圾法案從今天起，被丟進垃圾桶裡。綠委王定宇也指出，在野立違憲法條，還用黑箱的不民主方式，丟了國會的大臉，要立即負起政治責任。

「要求總統至立院國情報告及答詢」、「有關反質詢的所有行政、刑事處罰及移送彈劾」、「國會調查權中有關法人或私人的裁罰」以及「藐視國會罪」等等，大法官認為牴觸權力分立、責任政治等原則，全都宣告違憲，即日起即失效。

黃捷指出，翁曉玲、黃國昌藍白兩大法學支柱，現在看起來只是神棍。兩人寫的爛法，在大法官面前，終究是無所遁形，「雖然垃圾法案從今天起，被丟進垃圾桶裡，但這段時間藍白對社會的傷害及消耗已經造成。」

黃捷表示，這幫人應接受社會的撻伐與檢討，更應自省改過，而不是走火入魔、心存報復，還想修法癱瘓憲法法庭。憲法法庭是人民權益最後救濟手段，有98%的釋憲案都是人民聲請，癱瘓憲法法庭不會報復到民進黨，而是害人民變成政治攻防的犧牲品。

綠委王定宇也指出，立法院長韓國瑜、立委黃國昌、翁曉玲、傅崐萁等人，推動違憲擴權，還用沒收討論、黑箱程序的輾壓式立法過程，結果被憲法法庭判決違憲，立了個違憲的法，還用黑箱的不民主方式，丟了國會的大臉，要立即負起政治責任。