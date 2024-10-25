國會改革「大部分違憲」　時力籲藍白別輸了就翻桌：速啟動二輪修法

▲憲法法庭開庭審理國會改革。（圖／翻攝司法院網頁）



記者杜冠霖／台北報導

今（25日）憲法法庭對國會職權修法釋憲案做出判決，包含國情報告即問即答、藐視國會等條文，因為規範不清、可能侵害人民權利、違反憲法精神等緣故，大多遭宣告違憲。時代力量表示，釋憲結果與時代力量過去倡議方向一致，國會應正視並儘速啟動第二輪修法，在野黨也應有風度一點、以理回應，不要將民主法治當成肉票，輸了就翻桌，用修法來癱瘓憲法法庭。

時代力量黨主席王婉諭表示，國會應該要正視這樣的結果，屏棄「國情報告即問即答」、「藐視國會」等顯有疑慮且定義不清的違憲條文，在強化聽證調查權力的基礎上，建立完善的救濟制度，並儘速啟動第二輪的國會職權修法。

王婉諭認為，從這次的違憲審查可以看出，我國憲法體制，對於現有國會應有的監督、制衡能力，確有部分扞格。本屆國會應儘速啟動修憲工程，廢除考監兩院，把監察權、調查權移往國會，完成三權分立的憲政架構，才是根本之道。

王婉諭也向藍、白等在野黨喊話，對於大法官的釋憲結果，應以理回應，而非持續以情緒性的攻擊、貼標籤，這無助於國家團結，甚至會撼動法治的基礎，讓國人對司法的公正性失去信任。

王婉諭指出，當憲法法庭已經頻繁淪為行政與立法兩院政治攻防的場所，顯見兩院及朝野之間，已經失去溝通與協調的能力，更無法在重大議題上，相互尋求共識，這不該是民主國家的常態。

王婉諭強調，更令人擔憂的是，掌握國會多數的在野黨，如果輸了就翻桌，要用修法來癱瘓憲法法庭，將會破壞權力分立原則、侵害民主監督制衡。王婉諭呼籲藍白兩黨，有風度一點，不要將民主法治當成肉票來綁架。