轟「大法官判決開倒車」　前監察委員：弱化的國會是全民莫大的災難

▲國民黨團回應憲法法庭釋憲相關議題。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭今（25日）日針對憲法法庭釋憲宣判結果，針對總統國情報告常態化、國會調查權、藐視國會罪等都認定違憲。前監察委員仉桂美直言，此次判決是開倒車，為何中華民國法制比其他國家更倒退，等於鼓勵官員說謊，弱化的國會是全民莫大的災難。

前監察委員仉桂美表示，大法官是司法最後守護神，但放在此案完全背道而馳，大法官沒有造法權，我國非美國司法審查制，此案大家非常清楚，是經過立法院2分之1委員三讀通過，棄多數不顧而提出覆議，覆議失敗後仍不服輸，所以此案大法官不應受理，卻把政治問題當成司法問題處理。

仉桂美直言，此次判決是開倒車，若以國會調查權來看，在釋字585號解釋，319真調會那時的權限較現在大，不知道為何大法官趨向萎縮立法院權限？另外，行政官員來國會做偽證與否可清楚用事實判定，或是否違反誠信原則，這是國家最基本原則，如果都違反卻不入刑，為何中華民國法制比其他國家更倒退，等於鼓勵官員說謊。

仉桂美指出，此次判決中，只要是有拘束力的部分，大部分都宣告違憲，甚至連行政罰鍰的部分都是，民國94年通過「行政罰法」，立法院竟不能用，這部分台灣有非常多法學專業者，相信絕對可受公評。若罰鍰也被認為違憲，立法院武器在哪裡？沒有看過這麼弱勢的立法權。

針對調查權部分，仉桂美說，官員來都可以拒絕回答，請問調查權武器在哪裡？她不知道為何要開倒車，弱化的國會是全民莫大的災難。