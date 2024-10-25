國會改革釋憲慘敗！　國民黨團轟「司法獨立已死」：10／25是國恥日

▲國民黨立委林思銘回應憲法法庭釋憲相關議題。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

針對國會改革釋憲案，憲法法庭今（25日）下午作出判決，針對「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等等，大法官均宣告違憲。對此，國民黨團書記長林思銘表示，大法官自甘墮落，成民進黨的打手，司法獨立根本已經死了，今天10月25日可以說是最可悲的一刻，民進黨讓司法獨立成為喪失公信力的國恥日。

「做為國家憲政最後一道防線大法官，本應是憲法守護者，但今日憲法法庭針對國會改革法案做出的判決，民進黨不演了」，林思銘怒斥，府、院、黨聯手憲法法庭，公然挑戰民意，巧取強奪立法院制衡行政權的武器，大法官自甘墮落淪為民進黨政府的「護法」，甘為府、院、黨的「打手」，利用憲法法庭押著立法院逼迫在野黨就範，這是最大的憲政危機，更是恥辱。

林思銘提到、過去八年，立法院淪為民進黨政府完全執政之下的立法局，「沒有過不了的法，只有不想過的法」，本屆國會呈現三黨不過半，就是全國人民不希望民進黨繼續一黨獨大，衷心期待落實監督制衡之下所產生的結果，但包含賴政府、行政院、監察院、司法院，持續無視人民對於立法院制衡行政權的期盼，讓人民期待落空，憲法法庭更是自我閹割憲法賦予大法官獨立行使職權的憲政使命，將憲法法庭推上斷頭台處以極刑。

林思銘怒轟，司法獨立已死，今天10月25日是可悲的一刻，是民進黨讓司法獨立成為喪失公信力的國恥日，國民黨團對於失去獨立意志的綠色大法官們，所做成的「113年憲判字第9號」判定，完全不能苟同，表達最強烈的抗議。

針對總統國情咨文部分，林思銘指出，判決否決總統至立法院做國情報告的義務，並認總統可自行斟酌是總統國情報告不願常態化，也不讓立委提問，賴清德繼續當個有權無責的超級大總統，大法官的判決為賴清德競選承諾解套。

調查與聽證權部分，林思銘提到，大法官的判決重重地削弱國會立法委員對與職權相關之特定議案及事項行使調查權及調閱權，將使得立法院失去制衡行政權的武器，助長執政者恣意獨斷與不受控制，摧毀扭轉行政立法失衡關係的憲政契機，諸如光電案、超思雞蛋採購案、疫苗採購案等等疑雲，真相及政治歸屬上的釐清只會難上加難。大法官阻礙了「讓陽光照進國會」的改革方向，成為護航行政機關逃避監督的幫兇。

林思銘續指，藐視國會罪方面，雖認反質詢不違憲，但對於反質詢的定義作出解釋，且認若行政院院長或行政院各部會首長以問題或疑問句等語句形式，答復立法委員之質詢，或提問以釐清質詢問題等情形，即便言語表達方式有禮儀上之爭議，性質上仍屬立法委員質詢之答復，不構成反質詢。於此前提下，本項規定尚不生牴觸憲法問題。

林思銘轟，大法官悖離獨立行使職權的憲政使命，扈從於執政者的政治權力，大法官延續前案判決干預立法權的惡習，大法官不是上帝，固然具備宣告法條是否違憲，以及建議立法者立法方向的權限，但別忘了，大法官並不具備民意基礎，也沒有任何立場以自身優越，以斥責的方式來對於立法者說教。