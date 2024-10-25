「憲法光復日」最重要判決　柯建銘指釋憲沒輸贏：啟動後續修法

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭今（25日）宣判，國會職權修法包含國情報告即問即答、藐視國會、調查權、聽證權等條文，因為規範不清、可能侵害人民權利、違反憲法精神，幾乎被大法官宣告違憲，即日起失效。對此，民進黨團總召柯建銘表示，今天是光復節更是憲法光復日，這是憲政史上最重要一次判決，非常詳盡也顛覆過去一些思維，釋憲結果出爐沒有誰輸誰贏，盼所有立委在合憲體制下重新出發，藍白不要再對立操作，這是國之不幸。

今天釋憲判決出爐，柯建銘表示，不信公義喚不回，不容憲法盡成灰。這是憲政史上最重要一次判決，非常詳盡也顛覆過去一些思維，憲政體系如何運作都有清楚解釋，今年三月份委員會開始審查國會改革方案，至今七個月，整個憲法跟大法官受到無情汙衊，藍白恣意妄為、毫無憲法精神，終於在今天能夠讓憲政體制回到新的出發點。

柯建銘強調，今天是光復節也是憲政光復節，最大的遺憾就是結果出爐後，藍白還在政治操作，這是國之不幸也是最大遺憾，尊重大法官解釋憲法判決，基於權力分立原則等基本要件，回到憲政體制國家才能進步，不管民進黨是多數、少數都堅持這樣的原則，無論如何都要遵守憲政原則，國家民主才能進步。

柯建銘指出，今天的判決也可以看到，過去大家職權行使有疏漏部分，更清楚規範調查權調閱在院會上才能行使，不可以透過委員會成立專案小組，只有院會才有質詢、委員會是詢問，兩個完全不同，這影響很多。對官員備詢的權利義務規範的很清楚，這些都是過去疏漏，對於機關不同意見也可以釋憲，但移送監察院也非立院職權，民進黨團會展開後續修法，重新檢視職權行使法規範。

柯建銘表示，國會運作是國家利益、非一人一黨利益，釋憲結果出爐沒有誰輸誰贏，希望所有立委在合憲體制下重新出發，團結在憲法底下、讓國家往前邁進，這是民進黨團的期待，但對於藍委翁曉玲最近提出的憲法訴訟法修法，用幾個條文來規範憲判完全不足，更是政治操作。

柯建銘強調，司法院大法官的核心權力行使在他們本身，並非修一兩個法案就可以讓其停擺，既然要有新的憲政開始，就不要搞破壞、藍白適可而止，面對憲判結果不要再對立操作，這是國之不幸。