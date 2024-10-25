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快訊／監察院尊重國會改革釋憲結果　「各院應依憲法授權各司其職」

▲▼監察院 日據時代建築 古蹟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（25日）憲法法庭對國會職權修法釋憲案做出判決，其中，立法院修法之調查權之權限範圍，違反權力分立原則，被宣告違憲。對此，監察院回應，對此敬表尊重。監察院也說明，此次判決也再次強調，憲法所設計之權力分立、平等相維之原則仍始終維持不變，五院同為憲政機關，若要有所改變應透過修憲方式，各院本依憲法授予之權限各司其職，依循憲政慣例，相互尊重。

今日憲判結果指出，立法院調查權乃立法院行使其憲法職權所必要之輔助性權力（釋字第585號解釋意旨參照），其行使應與立法院憲法職權之行使所涉特定議案有重大關聯且必要，且不得逾越立法院憲法職權範圍；於涉及其他憲法機關部分，應受憲法權力分立與制衡原則之限制。

判決也指出，立法院調查權之行使，應受憲法權力分立與制衡原則之制約：凡國家機關獨立行使職權受憲法之保障者，如包括各級法院與檢察機關在內之司法機關、考試院、監察院，其行使職權之相關事務及其處理、職務相關案卷資料等，均非立法院調查權所得調查之事項範圍。

上開機關依憲法規定應獨立行使職權之成員，包括司法院大法官與各級法院法官、考試委員及監察委員，亦不得為立法院調查權行使之對象，且不負有協助立法院調查權行使之義務。立法院調查權之行使，亦不得對上開憲法機關權力之行使造成實質妨礙。

立法院與監察院分別行使調查權，而其所調查之事項相同時，因兩院調查權之行使而受詢問之關係人或受調閱文件、資料之相關機關，即可能因義務重複而蒙受職權行使與職務履行上之不利，是立法院與監察院先後就同一事項行使調查權時，均應審慎衡酌行使調查權之必要性，並避免過度干擾相關機關或人民。

另外，立法院行使調查權所欲調查之事項範圍，經其他憲法機關或受憲法保障得獨立行使職權之國家機關，主張屬其自始不受立法院調查權所及之職權範圍、調查事項涉及相關憲法機關之憲法職權核心領域，或立法院調查權之行使，將對其他憲法機關憲法職權之行使造成實質妨礙，因而明示反對者，性質上乃屬憲法爭議，自應由發生爭議之相關機關循合理之政治途徑協商解決之，其仍未果者，則應由擬行使立法院調查權之立法院，依法循憲法訴訟途徑，聲請憲法法庭審理解決之。

對此判決，監察院指出，監察院第6屆監察委員就任迄今，已收受人民陳情書狀近6萬3千件，提出1千多案的調查報告及370多個糾正案，函請機關議處超過520人，糾彈近160人，在在凸顯監察調查權既往在監察院有效行使的價值與重要性。

監察院說明，憲法法庭此次對立法院職權行使法部分條文作出違憲之判決，無異再次向各界宣示與強調，我國憲法縱使迭有增修並頻經大法官作出相關解釋，憲法所設計之權力分立、平等相維之原則仍始終維持不變，五院同為憲政機關，若要有所改變，也應該經過憲法增修條文第12條明定之程序來走，在未循憲定程序修憲調整前，各院本依憲法授予之權限各司其職，依循憲政慣例，相互尊重。

監察院表示，將持續善盡憲法所賦予「整飭官箴、澄清吏治、紓解民怨及保障人權」之職權角色與使命，並偕同各憲政機關為維護我國憲政秩序與運作順暢，持續踏穩民主法治國家之正軌，一起合作與努力，以不負國人所託。


 

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