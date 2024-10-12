2024大龍門鱻漫跑嘉年華　11／2-10石門水庫登場

▲蘇俊賓副市長指出，石門水庫曾是桃園重要的觀光品牌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「2024大龍門鱻漫跑嘉年華」活動，即將於11/2-10展開，副市長蘇俊賓11日出席記者會表示，大溪、龍潭及石門水庫串連而成的「大龍門」地區是桃園200年前的經濟動脈，「鱻漫跑嘉年華」，結合動漫IP、鮮魚宴和跑步，打造一場充滿美食與樂趣的盛會，讓參與者充分感受桃園「好吃、好看又好玩」，促進桃園觀光產業及地方經濟繁榮發展。

▲2024大龍門鱻漫跑嘉年華復辦停辦13年的活魚宴。（圖／市府提供）

蘇副市長指出，石門水庫曾是桃園重要的觀光品牌，市府積極推動活魚產業復興，復辦停辦13年的活魚宴，結合在地優秀的食材及擅長烹飪活魚的師傅，籌辦100桌的活魚宴，期盼參與的民眾在品嚐鮮美的活魚料理後，都能成為桃園觀光及美食最好的宣傳大使。

動漫IP結合路跑活動運用創意鼓勵平時不習慣運動的族群走出戶外，享受運動樂趣，無疑是「全台灣最歡迎祖孫一同參加的路跑活動」。去（112）年不僅吸引了喜愛動漫的年輕人參加，還吸引了超過100組的祖孫一同完成賽事；今（113）年也特別擴大邀請祖孫一同報名參加，盼能促進祖孫間的互動，同時讓他們一起走出戶外，欣賞桃園大龍門地區的自然風光。

觀旅局長周柏吟表示，今年適逢石門水庫營運60週年，市府特別透過台灣觀光產業發展總會蕭總會長邀請全臺150位旅遊相關業者來桃園大龍門，並擴大舉辦慶祝活動，結合在地美食、旅宿產業及國際賽事，串聯桃園大溪、龍潭、石門三大觀光景區，介紹大龍門有多好玩，並借鏡國際路跑經驗，吸引國內外旅客。

此次推出的「大龍門鱻漫跑嘉年華」，融合活魚美食、雙IP動漫主題及趣味路跑等元素，活動將於11月2日至11月10日舉行，包括「動漫饗魚宴」、「火影忍者疾風傳熱血路跑」及「間諜家家酒」遊樂園等多項精彩內容。