山陀兒緩步北上石門水庫進帳不多　暫停發電+調整放水操作

▲山陀兒緩步北上，桃園石門水庫集水區降雨不多，北水分署指出，已暫停放水發電與調整放水操作。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「山陀兒」颱風目前緩步北上，經濟部水利局北區分署今（3）日指出，目前石門及寶山、寶二水庫均接近滿水位，其中石門水庫集水區昨天沒有明顯降雨，據中央氣象署雨量分析，石門水庫已暫停發電操作與調節性放水，分署將守視颱風動態進行必要防洪操作方式，呼籲民眾避免進入水庫下游河道，以利安全。

北水分署負分署長郭耀程表示，因山陀兒颱風移動速度緩慢，石門水庫昨天與今天集水區僅略有降雨，累計約9.1毫米，石門水庫今天上午9時許水位為243.77公尺，蓄水量1.95億噸，蓄水率為94.9%；另外新竹寶山及寶二水庫蓄水量合計3838萬噸，蓄水率合計為105.2%，北水分署仍與台水公司均持續保持聯繫進行防濁整備，現包括桃園及新竹供水均維持正常。

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▲桃園石門水庫蓄水率仍維持高檔。（圖／北水分署提供）

郭耀程指出，石門水庫仍保留有1000萬立方公尺蓄洪空間，根據氣象資料預測，主要降雨時間約今天午後開始至明（4）日清晨，因颱風行進路徑仍有變數，後續分署將守視颱風動態進行必要防洪操作方式，（目前無調節放水），並籲請民眾避免進入水庫下游河道，以利安全。