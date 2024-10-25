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國會擴權釋憲案爭議條款均違憲　部分條文因出於當事人自願而合憲

▲▼憲法法庭宣判國會擴權釋憲案，立法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲憲法法庭宣判國會擴權釋憲案。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案，作出判決。引起爭議的「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」等等規定，均遭宣告違憲。不過例如「總統受邀進國會國情報告」、「主動提出調查資料」等等規定，只要當事人自願就好，大法官並未判決違憲。

本次判決內容，因主文冗長，審判長大法官、司法院長許宗力宣判念了20分鐘，之後再請大法官蔡宗珍補充說明判決理由，又使用了10分鐘。而本案判決與7月間的暫時處分一致，主要受爭議的條文，均因牴觸憲法權力分立、責任政治原則，遭宣告違憲。

其中「總統國情報告及答詢」部分，大法官認為，修法後規定立法院於每年集會時，邀請總統進立法院國情報告，這部分對總統無憲法上拘束力，總統是否進立法院不受本規定拘束，大法官並未宣告違憲。但後續規定總統要送交國情報告書、並於時限內進立法院國情報告、還有立委可口頭提問等規定，大法官則判決違憲。意思就是，立法院可以邀請總統國情報告，總統若自願進立法院報告，沒有違憲；但若要求總統提出報告書、接受質詢，均屬違憲。

另外針對行政院的「反質詢」部分，倘若行政院長接受質詢時願意回答質詢以外的問題，並未違憲。但若要求行政院「非經主席同意」，不得拒絕提供國防、外交等明顯立即危害，或者應秘密事項的規定，遭宣告違憲。另外要求行政院長、部長「非經立法院會或各委員同意」，不得缺席，這項規定違憲。若行政院被質詢人違反前開規定，立法院還能對其罰鍰2到20萬元，甚至移送彈劾或懲戒，這部分也宣告違憲。

「考試委員、通傳會委員等人事同意權」部分，大法官大多認為這是立法院的人事同意權，行之有年，因此宣告不受理或合憲。但要求被質詢人念「具結誓詞」部分，之後甚至可以罰緩2到20萬元，遭宣告違憲。

「國會調查權」、「國會聽證權」部分，大法官認為國會本來就有調查權並舉行聽證，這部分也合憲或是不受理。但若對於不配合調查、聽證的法人或私人，予以罰鍰1萬元，這部分違憲；對官員罰鍰1到10萬元，也是違憲。另外官員若拒絕立法院調查或受邀到聽證會時，立法院可以送糾正、糾舉、彈劾、懲戒，這部分也是違憲。而私人出席聽證會，若作虛偽陳述會遭立法院罰鍰2到20萬元，遭宣告違憲。

此外，立法院在《刑法》新增「藐視國會罪」，可處一年以下有期徒刑、拘役或二十萬元以下罰金，這條規定違憲。

以上遭大法官宣告違憲的條文，也宣告自即日起失效，大法官並未宣告限期失效的落日條款。

▼司法院長許宗力，光是判決主文就念了20分鐘。（圖／翻攝司法院網頁）

▲▼憲法法庭宣判國會擴權釋憲案，立法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

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