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快訊／國會擴權釋憲案憲法法庭宣判　大部分條文被遭宣告違憲

▲▼憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲憲法法庭開庭審理國會改革釋憲案，判決大部分條文違憲。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案，今下午3時作出判決。引起爭議的「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等等，大法官認為牴觸權力分立、責任政治等原則，全都宣告違憲。

立法院於5月28日三讀通過《立法院職權行使法》與《刑法》部分修正條文，外界統稱「國會改革」相關法案，總統賴清德於6月24日簽署公布，法案於6月26日正式生效。但法案投票表決過程中，充滿爭議，法案公布後，也引發許多中央政府機關的不滿。法案生效當天，民進黨立院黨團就向憲法法庭提出聲請，之後總統府、行政院、監察院也陸續聲請釋憲，並請求憲法法庭作出暫時處分。憲法法庭將4個機關的聲請案併案審理。

憲法法庭7月間就針對本案暫時處分部分開庭，並於7月19日作出裁定。暫時處分裁定內容指出，包含「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等條文，因違反憲法權力分立原則，又對責任政治等重大公益有難以回復之虞，故宣告自即日起暫停適用。

之後大法官於8月初針對本案部分實質審理，並召開言詞辯論庭。當天針對「立法程序」、「聽取總統國情報告」、「人事同意權」、「調查權行使」、「聽證權」等部分，分別進行辯論。

全案於25日宣判，基於附隨程序不能違背主要案件認定的原理，大法官在7月間暫時處分時的心證，確實與本案宣判心證一致，仍認定大部分的條文因為牴觸權力分立、責任政治等憲法原理原則，因此宣告違憲。

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