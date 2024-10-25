橘子滯日未歸沒人聯繫上　黃國昌幫北檢「指路」：把政論名嘴傳來問啊

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，在羈押期2個月屆滿前，北檢今（25日）聲請延押柯、時任台北市副市長彭振聲，其中的理由是關鍵人「橘子」許芷瑜未回台說明。對於黨是否會聯繫許回台說明，民眾黨團總召黃國昌說，檢調可以去約談政論節目上所有的名嘴，他們似乎知道很多事情，「台北地檢署不是有傳喚權嗎？也有調查權啊？全部傳來問」。

▲民眾黨中央緊急應變小組記者會。（圖／記者許靖騏攝）



許芷瑜家人稱半年前就聯繫不上她？黃國昌說，這問題應該去問各大政論節目名嘴，「過去這1個多月，不是各大政論節目名嘴加上好像還有議員，都知道她在哪裡？好像還有看過報導，說橘子急著透過友人還是友好記者，傳遞很多訊息」。

黃國昌說，這問題不應該問民眾黨，要問的是每天晚上都有政論名嘴跟記者，說有特殊管道知道橘子的消息，「你要問的是這些人不是我們」。

記者接著問，北檢申請延押的理由是許芷瑜被通緝，黨是否會透過各種方式跟她取得聯繫？黃國昌說，台北地檢署擁有的公權力跟手段比民眾黨多，「怎麼台北地檢署要找人要我們幫他找嗎？我到目前為止沒有收到台北地檢署任何通知，要我黃國昌幫他找人」。

「我再說一次，國家機器國家權力全部都掌握在賴清德手上，鋪天蓋地這樣追殺，到底要搞到什麼程度？」黃國昌直言，檢調可以去約談啊，政論節目上所有的名嘴，他們似乎知道很多事情，還有人聲稱在哪裡看過她，全部傳來問，台北地檢署不是有傳喚權嗎？也有調查權啊？全部傳來問，今天到底國家機器跟國家權力掌握在誰手上？