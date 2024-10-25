「橘子」許芷瑜現蹤大阪愛鄰地區？　議員爆料疑有同夥

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）



記者陳家祥／台北報導

京華城案關鍵人「橘子」許芷瑜目前藏身在日本，因遲未返國說明案情，今（25日）稍早已遭北檢發布通緝，並將撤銷其護照。台北市議員洪健益爆料，在1、2周前，他朋友在大阪通天閣附近的「愛鄰地區」看到疑似橘子的身影，旁邊還有1、2位同行者；他說，該地區住飯店不用給護照、不用登記名字，對橘子來講是非常適合。

洪健益說，朋友到日本去的時候剛好看到一個人脫下口罩，疑似是橘子，但正想要拿手機拍的時候該人已經離開了。洪指出，橘子的照片、角色大家都非常關心，他的這位朋友也是長期關心政治，所以他看到這位很像橘子的人要拿起手機拍，結果她警覺性很高，發現後2、3個人就跑掉了。

洪健益說，後來因為打聽到，通天閣旁邊有個日本人也避之唯恐不及的西成區，裡面有一個叫「愛鄰地區」，概念類似台北市12行政區裡面的一個里。而「愛鄰地區」也被稱為貧民區，街道乾淨、消費比外面更便宜，重點是日本人原則上比較不會進去這裡，除非有特殊原因。

洪健益說，「愛鄰地區」龍蛇雜處，類似香港九龍城寨的三不管地帶、犯罪天堂，政府、黑道都有默契共存的地方，這裡住飯店不用給護照、不用登記名字，走在街上不會有人無緣無故問你叫什麼名字。

洪健益指出，這是當地的生活習慣，對橘子來講是非常非常適合的地方，但是這地方也可以說黑道很多都聚集在這裡，彼此可能都知道有不為人知的故事，都不會去過問。

洪健益也喊話橘子，人生是自己的不是柯文哲的，真的要到七老八十才回來台灣？如果真的有需要，可以聯絡他，他會全力幫忙，還是呼籲橘子趕快回來。