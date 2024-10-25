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陳智菡稱冷錢包如悠遊卡　她PO照片質疑：柯文哲未供出密碼

▲▼政治評論員吳靜怡開箱冷錢包。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲政治評論員吳靜怡開箱冷錢包。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立院黨團主任陳智菡日前在TVBS節目《少康戰情室》中提到，檢廉在柯文哲家搜到的冷錢包，其實只是廠商送的紀念品，像有些活動會送一個空的悠遊卡一樣，這樣就說柯文哲是貪官污吏，這到底是什麼世界？對此，政治評論員吳靜怡指出，其實冷錢包的盒子中，會有一張纸是「SEED CARD」，記錄密碼用的，絕對不是跟悠遊卡一樣的東西，她並質疑，柯文哲未供出密碼，那麼密碼卡在誰手上？

陳智菡在《少康戰情室》透露，檢廉到柯文哲家裡搜索時，看到一個東西，長得像裝比特幣冷錢包的那種盒子，包裝精美，裡面就有一個卡片或是什麼的，「當時檢調人員如獲至寶，覺得這個就是冷錢包」。

陳智菡斷言，她後來看到那個盒子，就是過去柯文哲在擔任台北市長出席活動時，科技廠商給了他與很多官員的一個紀念禮物，就像有些活動會贈送一個空的悠遊卡一樣，這樣就能說他是貪官污吏，這到底是什麼世界？

然而，吳靜怡今天在寶島聯播網《新聞放鞭炮》接受主持人周玉蔻訪問，並開箱陳智菡承認檢調在柯文哲家搜到的冷錢包。吳靜怡點出，黑色包裝很高級，立面則有一張「灰色卡片」，背面按鍵打開，小螢幕會顯示「Hella」、「Please prepare」字眼，然後，就是依照附上紙本卡片上的QR CODE設定。

▲▼政治評論員吳靜怡開箱冷錢包。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲政治評論員吳靜怡開箱冷錢包。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

吳靜怡進一步說明，另一張纸是「SEED CARD」，記錄密碼用，還有卡片的充電線與充電小插座，「冷錢包絕對不是陳智菡所指跟悠遊卡一樣的東西」。

因此，吳靜怡判斷，檢調正在設法找到這張密碼，破解冷錢包卡片的金流是否與賄款有關，她質疑，看來柯文哲未供出冷錢包密碼，那麼密碼SEED CARD在誰手上？是親信「橘子」許芷瑜？只能繼續看下去。

★未經判決確定，應推定為無罪

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