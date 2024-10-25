北檢聲請延押柯文哲　民眾黨轟：編故事辦案、押人取供追殺政治對手

▲民眾黨緊急應變小組召開「北檢押人取供、政治迫害 賴政府濫權又雙標」記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，在羈押期2個月屆滿前，北檢今（25日）聲請延押柯文哲、以及時任台北市副市長的彭振聲。對此，民眾黨今聲明，2個月以來，部分偵辦內容如同連續劇般編造故事，這不只是對柯文哲主席及民眾黨造成難以抹滅的傷痕，更是對台灣民主法治產生無法回復的傷害，痛批民進黨政府搭起綠色新威權，用民主包裝獨裁，將台灣帶向威權復辟的回頭路。

民眾黨聲明，自今年8月30日北檢發動約談柯文哲主席、濫權搜索民眾黨部開始，黨檢媒利用國家機器開啟一連串的司法追殺、政治攻擊，北檢將專家審議通過的容積獎勵，扣連本黨依法申報之政治獻金，進而約談基層黨工、黨職人員、企業等，利用司法工具製造寒蟬效應，打擊本黨士氣，押人取供、羅織罪名痕跡斧鑿斑斑。

民眾黨說，令人遺憾的是，柯文哲主席放棄遭羈押的抗告權利，籲請檢方窮盡一切方法偵辦，在2個月羈押期滿後，檢方用A案辦B案，以延長羈押為手段，繼續迫害、污辱柯文哲主席，本黨實難接受。

民眾黨指出，16年前，時任在野黨立委賴清德曾說「羈押傷害人權」，諷刺的是，16年後，如此侵害人權的作法仍持續發生，我們想請問賴總統，你為何雙標至此，現在竟透過押人取供方式，追殺政治對手。

民眾黨說，這2個月來，部分偵辦內容如同連續劇般編造故事，定期餵養特定媒體、名嘴，誘導輿論未審先判，不只北檢以「查無不法」敷衍交代「200％信賴程度」的洩密案，NCC更放任名嘴造謠，「不戴眼鏡是暗號」、「比手勢是串證的摩斯密碼」、「鹹濕簡訊」、「錢藏在化糞池」等荒唐言論充斥在政論節目上，讓柯文哲主席及其家人與本黨遭千刀萬剮、受盡凌遲，這不只是對柯文哲主席及民眾黨造成難以抹滅的傷痕，更是對台灣民主法治產生無法回復的傷害。

民眾黨痛批，黨檢媒三位一體的共生集團，在本次司法偵辦中集體現形，各種荒腔走板之行徑，正腐化台灣民主法治，讓司法改革變成自欺欺人的話術。「今日柯文哲，明日任何人」，當民進黨政府高舉轉型正義的同時，逐漸搭起的綠色新威權，是用民主包裝獨裁，將台灣帶向威權復辟的回頭路。

★未經判決確定，應視為無罪