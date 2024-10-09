　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸民眾踢爆警察在機場收「買菸錢」　現場稱：100元給領導買包菸

▲民眾爆料有一名警察在機場收「買菸錢」換取免報備出關的「方便」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲民眾爆料有一名警察在機場收「買菸錢」換取免報備出關的「方便」。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分民眾在長假期間於昆明長水國際機場出境時，在海關安檢處被借調派駐在機場的湖南警察詢問，國慶節期間出境是否進行報備，如未報備，便會被對方拉到一旁稱，「這事情處理起來也簡單，我給我們領導打個電話，把你護照發過去，相當於你在我這裡報備了，前提就是給我們領導買包菸，100元人民幣（約455元新台幣）。」

▲民眾爆料有一名警察在機場收「買菸錢」換取免報備出關的「方便」。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，湖南湘西自治州公安局發佈通報稱，該情況屬實，涉事人員陳某系該州派遣至昆明長水機場配合開展相關工作的民警，網友反映的「報備」和索取費用系陳某個人行為。目前陳某已被停止執行職務，並按幹部管理權限移交紀檢監察機關進一步調查處理。

民眾董先生提到，他6日欲搭乘飛機前往韓國，出關口的時候，有一排各省的桌子，自己被指引到所屬的湖南省處去「報備」，然後就被帶到拐角的一個通道，「他（警察）說我沒有報備，就讓我買幾包好菸給領導，還讓我轉錢給他幫我買，因急著登機，轉了400元到這位警察的個人微信錢包，離開時，他回頭看到了上述發帖網友被留在桌子前盤問，兩人轉款的微信帳戶也是一致的。」

董先生強調，過關後回想覺得不對勁，沒有查到報備的相關規定，於是回頭找到這位警察，索要其「工作編號」和相關規定時遭拒，當場反映後，得到昆明機場警方和邊檢的積極處理，最終幫他退回了錢，但並沒有說明對此人如何處理。

另一名王女士（化姓）也透露，4月也遭遇同樣的經歷，被警察收了100元，經當場溝通後，得到了退款。根據王女士提供的照片，董先生辨認後確定為同一名警察。

對此，昆明機場公安工作人員表示，「這個事情已經移交給邊檢和海關在處理，出入境不屬於機場公安管轄。」

ET快訊
27人慘被丟包！他代付196萬元解圍　霸氣醫發聲了
《黑白大廚》呂敬來讚「台灣是美食之國」！嚐1街頭小吃驚：好高
快訊／刑事戰將護美女董座　嗆法官：邏輯有問題
健身教練虐2幼童　全身傷「出血不止」
快訊／央行房貸管制大鬆綁！　排除3條件
沒包禮金偷吃喜酒！新郎新娘抓包　下場慘了
警破門爆乳女超淡定　一旁情侶還在抱抱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

孕婦懷胎12週「連吃6隻螃蟹」後流產　醫指2原因：要慎吃

蔡英文卸任後首訪歐洲發表演說　陸國台辦：台獨是絕路

陸民眾踢爆警察在機場收「買菸錢」　現場稱：100元給領導買包菸

A股超5000檔個股下跌！滬指一度失守3300點…券商股衝高回落

美批准對台5.67億美元軍援　陸國防部籲美：停止以「兩副面孔」對華

反制歐盟對電動車加徵關稅　陸商務部：對白蘭地採取反傾銷措施

跟著團長打縣城！　陸遊客持道具刀槍「炮火中」體驗攻城戰

A股三大指一片綠！滬指「跌1.79%」　股民哀嚎：中計了快撤

陸專家CAR-T治療紅斑性狼瘡取得重大進展：全部患兒症狀得到改善

急著進場？男子突在「緊急車道」停車　他向警解釋：我在炒股啊

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

孕婦懷胎12週「連吃6隻螃蟹」後流產　醫指2原因：要慎吃

蔡英文卸任後首訪歐洲發表演說　陸國台辦：台獨是絕路

陸民眾踢爆警察在機場收「買菸錢」　現場稱：100元給領導買包菸

A股超5000檔個股下跌！滬指一度失守3300點…券商股衝高回落

美批准對台5.67億美元軍援　陸國防部籲美：停止以「兩副面孔」對華

反制歐盟對電動車加徵關稅　陸商務部：對白蘭地採取反傾銷措施

跟著團長打縣城！　陸遊客持道具刀槍「炮火中」體驗攻城戰

A股三大指一片綠！滬指「跌1.79%」　股民哀嚎：中計了快撤

陸專家CAR-T治療紅斑性狼瘡取得重大進展：全部患兒症狀得到改善

急著進場？男子突在「緊急車道」停車　他向警解釋：我在炒股啊

親姊妹首度公開上節目！　劉香慈合體最美主播強調「我沒引退」

「6寶媽網紅」虐死2歲童！　惡保母正面照曝光

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

淨妍醫美全台首波引進海芙電波　對抗老化保養新法

14家星巴克特色門市！浪漫玻璃屋享受暖陽　還有美軍小木屋宿舍

孕婦懷胎12週「連吃6隻螃蟹」後流產　醫指2原因：要慎吃

第一眼聯想到什麼？日網心測一張圖看出「你有多在意他人想法」

王品9月營收寫期新高　全年展店近30家

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

以軍加強攻擊！加薩一家9口被滅門　醫院被逼撤離「如判病患死刑」

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

大陸熱門新聞

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

小鮮肉娶大20歲房東：因為愛，所以愛

陸女嬰一出生被丟垃圾桶　民眾聽哭聲嚇壞

開始割嫩韭！A股三大股指低開

陸股開盤一片綠油油 全民瘋炒股！上海街頭大媽拿「股市祕籍」現身

陸國台辦痛批賴清德「祖國論」是台獨怪談

陸悍女當街「痛毆外送員」！踩他臉猛踹

陸委會重申：兩岸互不隸屬是客觀事實

荷蘭老先生送返150餘件文物 熱愛中國文化定居吧16年拿到身份證

60歲阿嬤「突來月經」以為回春　醫檢查：是癌症

陸「變形金剛車」6分鐘變宴會廳 可擺「24桌酒席」容納200人

「炒股啊」！男子突在緊急車道停車

跟著團長打縣城！ 陸遊客持道具刀槍「炮火中」體驗攻城戰

女子假扮閨蜜「男友」網戀12年

更多熱門

相關新聞

網友索30萬「幫忙接洽裝潢」　台東男險遭詐

網友索30萬「幫忙接洽裝潢」　台東男險遭詐

台東警察分局寶桑派出所員警林威廷、李夙平日前接獲行員報案稱中國信託內有民眾疑似遭詐騙。警方到場瞭解狀況，被害人楊男於網路交友，訊息聊天雙方相談甚歡，被害人提及房屋近期需裝修，對方稱自己在裝潢公司上班，可以幫忙接洽，楊男信以為真並聽從對方說詞，於中國信託銀行欲以臨櫃方式匯款新台幣30萬元至對方提供之郵局帳戶。

駐奈及利亞前公使詐1.5萬公款　輕判2年

駐奈及利亞前公使詐1.5萬公款　輕判2年

涉京華城案遭收押　李文宗、朱亞虎抗告

涉京華城案遭收押　李文宗、朱亞虎抗告

屏東男加入「投資群組」驚覺遭詐　與警合作逮車手

屏東男加入「投資群組」驚覺遭詐　與警合作逮車手

屏東10大無號誌肇事熱點曝光　一半在屏東市

屏東10大無號誌肇事熱點曝光　一半在屏東市

關鍵字：

收賄賄賂警察報備貪污機場出境海關

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

蔡尚樺球賽穿超辣！

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面