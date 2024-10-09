陸民眾踢爆警察在機場收「買菸錢」　現場稱：100元給領導買包菸

▲民眾爆料有一名警察在機場收「買菸錢」換取免報備出關的「方便」。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分民眾在長假期間於昆明長水國際機場出境時，在海關安檢處被借調派駐在機場的湖南警察詢問，國慶節期間出境是否進行報備，如未報備，便會被對方拉到一旁稱，「這事情處理起來也簡單，我給我們領導打個電話，把你護照發過去，相當於你在我這裡報備了，前提就是給我們領導買包菸，100元人民幣（約455元新台幣）。」

《紅星新聞》報導，湖南湘西自治州公安局發佈通報稱，該情況屬實，涉事人員陳某系該州派遣至昆明長水機場配合開展相關工作的民警，網友反映的「報備」和索取費用系陳某個人行為。目前陳某已被停止執行職務，並按幹部管理權限移交紀檢監察機關進一步調查處理。

民眾董先生提到，他6日欲搭乘飛機前往韓國，出關口的時候，有一排各省的桌子，自己被指引到所屬的湖南省處去「報備」，然後就被帶到拐角的一個通道，「他（警察）說我沒有報備，就讓我買幾包好菸給領導，還讓我轉錢給他幫我買，因急著登機，轉了400元到這位警察的個人微信錢包，離開時，他回頭看到了上述發帖網友被留在桌子前盤問，兩人轉款的微信帳戶也是一致的。」

董先生強調，過關後回想覺得不對勁，沒有查到報備的相關規定，於是回頭找到這位警察，索要其「工作編號」和相關規定時遭拒，當場反映後，得到昆明機場警方和邊檢的積極處理，最終幫他退回了錢，但並沒有說明對此人如何處理。

另一名王女士（化姓）也透露，4月也遭遇同樣的經歷，被警察收了100元，經當場溝通後，得到了退款。根據王女士提供的照片，董先生辨認後確定為同一名警察。

對此，昆明機場公安工作人員表示，「這個事情已經移交給邊檢和海關在處理，出入境不屬於機場公安管轄。」