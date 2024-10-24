桃園汽車回收場大火！爆炸聲不停民眾嚇壞　1人四肢灼傷急送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區鹽庫街一家汽車回收廠今（24日）下午發生大火，火場竄出大量濃煙，不時還傳出爆炸聲響，由於起火點靠近中油桃園煉油廠，警消不敢大意，紛紛疏散火場附近居，有網友在臉書上傳「風向剛好吹進市區」、「味道非常重，濃煙都飄到藝文特區來了！」經消防人員灌救後，火勢已控制，目前殘火處理中。但有一名林姓男子四肢被灼傷，所幸意識清楚送醫救治中，至於詳細起火原因有待鑑識人員進一步調查釐清。

▲桃園市桃園區鹽庫街一家汽車回收場今天下午發生大火，現場濃煙蔽天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區鹽庫街一家汽車回收場今天下午發生大火，消防人員架設水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指，今天下午3時30分許接獲報案指稱，桃園區鹽庫街一家汽車回收場發生大火，現場為鐵皮廠房，火勢由一樓竄出，廠區內堆積大量報廢回收汽車還包括一輛警用巡邏車在內，消防局第一大隊出動54名消防人員、21輛各式消防車輛、2輛救護車到場處理。

▲桃園市桃園區鹽庫街一家汽車回收場今天下午發生大火，消防人員殘火處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員在火場四周架設十餘條水線灌救，經過近2小時搶救後於下午4時30分許控制火勢，目前仍在殘火處理中，其中1名44歲林姓男子四肢10%燒燙傷，經救護人員送往桃園敏盛醫院救治，所幸意識清楚，至於起火原因與損失，正由消防局鑑識人員調查釐清。