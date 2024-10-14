涉索賄1300萬　台南市前議長郭信良再限制出境出海8個月

▲台南市前議長、現任市議員郭信良等人被控涉貪起訴，法官再裁定繼續限制出境出海8月。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市前議長、現任市議員郭信良被控涉向自辦市地重劃業者索賄1300萬元，2023年9月5日被台南地檢署依涉貪污罪嫌起訴，案移台南地院審理，法官裁定郭信良150萬交保、佃西里長高進見50萬元交保，並限制出境出海及限制住居，14日法官再裁定2人繼續限制出境出海8月。

台南地院指出，被告郭信良、高進見涉犯貪污治罪條例案件，經檢察官提起公訴，認被告2人涉犯藉勢藉端勒索財物罪嫌、於職務上行為收受賄賂罪嫌。法院審酌被告2人涉犯罪名分別為10年以上有期徒刑、7年以上有期徒刑之罪嫌，刑度非輕，常伴有逃亡之高度風險，且參酌被告2人身分，均具有一定之社會地位及經濟能力，難排除被告2人脫免本案追訴、處罰之可能，預期被告2人規避審判及將來刑罰執行之可能性，有相當理由足認有逃亡之虞，是被告2人仍有限制出境、出海原因，且被告2人及其等辯護人均就限制出境出海均稱無意見。據此，綜合本案犯罪情節態樣，對社會秩序之危害程度，為確保本案後續之審理、執行，裁定自2024年10月14日起，限制出境、出海8月。

據了解，2022年5月高雄檢調偵辦1件詐欺案時，發現1間工程公司金流有問題，追查金流發現郭信良涉嫌貪污，與里長高進見利用公職身分，重劃業者索賄，還北上向律師諮詢，並以和解費包裝匯款。

台南檢調偵查時郭信良否認涉貪，辯稱係借貸關係，而高進見也否認受人指使，還被控教唆4位相關人做偽證。檢方認為，郭、高2人見佃西重劃案有利可圖，涉嫌向開發業者索賄，並把1300萬元賄款包裝成購地不成的和解費，檢方2023年9月5日依涉貪污罪嫌起訴郭信良2人，並建請刑庭從重量刑、褫奪公權，及法院審理期間繼續羈押。惟法官裁定郭信良150萬交保、佃西里長高進見50萬元交保，並限制出境出海及限制住居。

由於郭、高兩人已被限制出海、出境1年餘，台南地院持續審理該案，為求案子審理周延，14日下午開庭訊問郭、高兩人與律師對限制出海、出境的意見，郭、高兩人對此並無意見，法官裁定郭、高兩人從10月14日起限制出境出海8個月。