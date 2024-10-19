幫帶一大包「榴槤糖」來台　港男入境就被抓！下場關15年

記者黃翊婷／綜合報導

香港籍男子阿志（化名）今年4月間接受他人請託，幫忙攜帶「榴槤糖」來台灣，結果在桃園機場接受入境檢查時，被抓包糖果其實是第一級毒品海洛因，總重量超過2公斤，因而挨告。桃園地院法官日前審理此案，並依運輸第一級毒品罪，判處阿志有期徒刑15年。

▲阿志將榴槤糖放在行李中，卻被抓包裡面藏有毒品。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿志答應幫人轉交託付物品，今年4月間他在馬來西亞收下1包由不知名人士交付的榴槤糖，接著將糖果放在隨身行李內，隨後搭機來台；但在桃園機場接受入境查驗時，被財政部關務署台北關人員抓包，榴槤糖內藏有509包海洛因，總重量超過2公斤。

阿志在接受偵查時堅稱，以為自己帶的東西是零食，不知道裡面藏有毒品，後來才在審理期間改口坦承犯行。

桃園地院法官認為，運輸毒品行為屬於萬國公罪，世界各國皆嚴厲禁止，阿志應當沒有不知道的道理，卻還是輕率接受他人請託，偷偷將毒品運來台灣，且數量不少，一旦真的流入國內，將會對我國治安、國民健康造成嚴重危害。

法官接著表示，考量到毒品並未真的流入市面，阿志也已經坦承犯行，具有悔意，犯後態度良好，加上查無積極證據證明他是為了貪圖不法利益而犯案，最終依運輸第一級毒品罪，判處他有期徒刑15年，全案仍可上訴。