糾正漢字書寫能力弱化！　陸推8項措施：辦教師基本功比賽發揮表率

▲大陸中小學生書寫漢字。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

針對中小學生書寫姿勢不標準、非紙筆化書寫導致書寫能力弱化等現象，大陸教育部日前印發《關於進一步加強中小學規範漢字書寫教育的通知》，提出八點任務，欲培養益於學生終身發展的規範漢字書寫習慣與能力，加大通用語言文字推廣力度，藉此傳承發展中華優秀傳統文化。

《通知》內提到的八項措施為，通過培養良好書寫習慣，助力預防和矯正學生「脊柱側彎（脊椎側彎）」和「小眼鏡」；提高規範書寫水平，培養學生逐步學會書寫正楷字和規範、通行的行楷字，不斷提高書寫質量和速度；傳承優秀漢字文化，培養學生感悟漢字的文化內涵。

統籌發揮一、二課堂作用，鼓勵多種形式加強規範漢字書寫教育，組織學生參加中華經典誦寫講大賽和全國中小學生藝術展演等活動；規範校園用字，將規範漢字書寫教育融入校園文化建設；

發揮教師表率作用，倡導學校廣泛開展「三筆字」（鋼筆字、粉筆字和毛筆字）教師基本功比賽，將規範漢字書寫教育納入教師培訓。

增強數字賦能，探索數字化技術手段賦能規範漢字書寫教育的新模式及建立科學評價機制，鼓勵將規範漢字書寫納入有關考核評價內容。

《通知》要求，地方各級教育行政部門要充分認識做好規範漢字書寫教育工作的重要意義，建立長效工作機制，在政策、經費、項目等方面給予支持，指導支持中小學校根據學生身體發育情況，確保桌椅、採光照明等符合有關要求。各地各校要多措並舉，逐步解決規範漢字書寫師資不足問題。