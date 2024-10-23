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台東環保局攜手學校師生　推動海洋減廢環境教育課程

▲台東縣環保局攜手學校推動海洋減廢環境教育課程 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局攜手學校推動海洋減廢環境教育課程 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局長期與縣內各級學校師生合作，推動環境教育課程「守護海洋-減塑淨灘行動」，今年自3月至9月間，永續方舟館已舉行7場次海洋環境教育課程，參與師生共254位，清理6410個垃圾，垃圾前五名依序為鞭炮2600個、菸蒂1948個、塑膠瓶蓋252個、寶特瓶231支、吸管216支，共計清理123.8公斤垃圾。環保局表示，期藉由邀請師生實際參與淨灘，親身感受海洋廢棄物的嚴重性，觸發大眾看見環境問題，進而落實生活中的環保行動。

台東縣政府表示，縣府強調永續發展目標的施政策略，傳遞永續環境知識，以SDG4優質教育作為起點，透過環境教育活動辦理，讓參與民眾培養對環境保護行動力，響應「淨零綠生活」行動方案，由民眾日常生活中做起，從綠色消費、綠色飲食、綠色旅遊等，培養日常生活中的環境友善意識，達成垃圾減量的目標，讓臺東持續朝向SDG11永續城鄉及SDG12永續的消費與生產模式目標邁進。

台東縣環保局說明，在進行課程之前，環境教育教師會說明守護海洋的意義及淨灘注意事項，並在活動中重複使用手套、將廢棄的米袋作為淨灘垃圾袋，重複使用物品循環再利用，同時透過淨灘過程紀錄垃圾的種類及數量，讓參與民眾更加了解海洋廢棄物的組成及來源，並於課程後共同討論、反思在日常生活中如何「減」垃圾，傳遞淨灘、減廢的環境教育價值。課後學生半喜半憂的提到：「能到海邊看看海，清理海廢垃圾很開心，但撿到滿地的煙蒂及鞭炮很難過，希望民眾及遊客可以發揮公德心，帶走自己產出的垃圾，生活中我也會持續落實綠生活的行動。」

環保局呼籲，每一個人都是一份改變的力量，藉由課程賦予淨灘的價值，透過事前引導、事後親身參與，讓民眾意識到淨灘不是單純的勞動服務，而是保護環境的共同責任，從海灘上的「撿垃圾」回到日常中的「減垃圾」，由小擴大影響層面，在環境教育能量扎根的同時，灑下友善環境的種子，共創與環境共好的價值。相關活動詳情，請持續追蹤永續方舟館臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ttceeec）。

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