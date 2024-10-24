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「不給糖就搗蛋」母湯！幼兒園列7原因拒過萬聖節　家長讚翻

▲▼ 不准裝扮成「恐怖分子」！　萬聖節扮什麼鬼加拿大學校也要管。（圖／達志影像／美聯社）

▲新竹市新科非營利幼兒園在臉書發文「不過萬聖節」並列出7大原因。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊惠琪／台北報導

萬聖節將至，全台瘋變裝，台中市有媽媽把孩子扮成金童玉女，手拿「奠」字燈籠在媽祖廟前拍照引發熱議。新竹市一間幼兒園昨則在臉書宣告「不過萬聖節」，並列出7大原因。園方說，不給糖就搗蛋的活動很「母湯」，跟希望孩子有禮貌的教育理念背道而馳，不值得鼓勵。該幼兒園的「不過節聲明」也讓一票家長讚翻。

由新竹市教保人員協會辦理的新科非營利幼兒園昨在臉書發文宣告「不過萬聖節」，並列出7個原因，包括學校沒有特別教英文、沒有這樣的文化背景、中元節和清明節也只是以故事說明節日意義、「不給糖就搗蛋」跟教導孩子要有禮貌背道而馳，以及萬聖節裝扮太花時間、學校也不過聖誕節，萬聖節會以融入課程方式引導學生。

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新科非營利幼兒園園長劉倚君接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，創校10年未曾舉辦過萬聖節活動，近幾年全台各地學校、政府和民間都大肆舉辦相關活動，變裝也越來越浮誇，甚至有家長把孩子打扮成金童玉女掀起熱議，今年才會特別發出「不過節」的宣告。

劉倚君指出，學校並沒有西洋萬聖節的文化背景，因此不會特別舉辦活動，也不希望家長和學生費盡心思裝扮，還有校內學童每天都要運動，刻意變裝並不適合運動。此外，也不樂見「不給糖就搗蛋」，恐讓孩子有錯誤觀念，「為什麼不給糖就要搗蛋？」而且校內禁吃零食糖果，發文也是讓新生家長知悉，萬聖節當天不用特別裝扮到校。

園方的「不過節聲明」讓一票家長讚翻，有家長說「非常認同，謝謝老師們的用心」、「再認同不過了」、「超棒棒棒」，也有家長說「從不參加討糖的遊街活動，不讓他們覺得萬聖節那天大人給他們糖果是理所當然」。

新科非營利幼兒園「不過萬聖節」的7大原因：
1.我們沒有特別教英文
2.我們沒有這樣的文化背景
3.中元節和清明節我們還能帶入為什麼東方有這樣的文化，但也是故事帶入讓孩子認識
4.萬聖節的不給糖就搗蛋真的很「母湯」，跟我們希望孩子有禮貌是背道而馳的
5.萬聖節裝扮太花費時間，也不方便當天活動
6.年底我們也不特別過聖誕節，僅有聖誕樹布置增加氛圍，著重的是聖誕歲末的感恩思維
7.萬聖節唯一在我們學校有存在的就是課堂中，有些班級會運用關於萬聖節的顏色去做美勞區的創作和顏色的引導

▲新科非營利幼兒園在臉書宣告：不過萬聖節。（圖／翻攝幼兒園臉書）

▲新科非營利幼兒園在臉書宣告「不過萬聖節」，並列出7大原因。（圖／翻攝幼兒園臉書）

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