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台中教大成立邵族知識研究中心　推動原住民文化傳承

▲國立台中教育大學於日成立「邵族知識研究中心」並舉辦研討會發表相關論文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國立台中教育大學於日成立「邵族知識研究中心」並舉辦研討會發表相關論文。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、王悉宇／台中報導 

國立台中教育大學為建構原住民族教育文化知識體系，23日成立「邵族知識研究中心」並舉辦研討會發表相關論文，除保存邵族文化知識更將原住民族知識內涵融入學校課程。成立儀式中特地邀請高齡9旬的邵族女祭司和部落長老們，進行傳統的祈福儀式及杵音文化表演。

高齡96歲的女祭司石玉英在主持完祈福儀式後，帶領杵音藝術團的長老們以樸實悠揚的嗓音，手持長杵敲擊石頭發出叮叮咚咚的聲響為活動增添許多藝文氣息。石玉英說自己32歲就成為女祭司至今，是伊達邵部落中五位女祭司之一，做為族人與祖靈之間的媒介，終身都必須為族人奉獻。很高興有人願意保存邵族文化，傳承發揚老祖先的智慧。

▲國立台中教育大學於日成立「邵族知識研究中心」並舉辦研討會發表相關論文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲女祭司石玉英在主持完祈福儀式後，帶領杵音藝術團的長老們以樸實悠揚的嗓音為現場增添許多藝文氣息。（圖／記者游瓊華翻攝）

原民會專委瑪勒芙勒芙.杜妲利茂表示，2020年行政院核定「建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫」，委託國內各大專院校進行原住民知識調查、保存與實踐工作，期待集國家的力量及資源，讓臺灣能在2025年率先成為全球第一個建構出原住民族知識體系的國家。

目前全國邵族人口僅有850人，大部分住在日月潭畔的日月村，其餘住在水里鄉頂崁頂的大坪林。台中教育大學副校長黃寶園表示，為了逐步建立邵族知識體系、形成「邵族學」，中教大成立邵族知識研究中心，計畫成果將有利於原住民族知識內涵融入學校課程，協助師生學習原住民族教育及多元文化知識，加強全民原教之推廣。

伊達邵國小校長蔡鳳琴說，伊達邵國小是全世界唯一的邵族學校，自去年起跟中教大合作將邵族的傳統故事融入各領域課程，實踐108課綱「在地學習在地文化」的精神，讓孩子學習自己生活地區的文化。相信有孩子的傳承，就能讓邵族的文化傳承下去。

台中教育大學邵族知識研究中心主任，同時也是原住民族教育及文化研究中心主任陳盛賢表示，國立台中教育大學原民中心長期協助原民會、教育部、原語基金會等機構，培育原民教育師資、執行原民教育政策、導引原民實驗教育、進行族語認證計畫等。近幾年已具體培育許多原民生成為老師返鄉服務，也建立專業化的族語測驗，希望藉此保存珍貴的原民文化與知識並加以推廣，達到全民原住民族教育的理想。

▲國立台中教育大學於日成立「邵族知識研究中心」並舉辦研討會發表相關論文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲女祭司石玉英在主持完祈福儀式後，帶領杵音藝術團的長老們以手持長杵敲擊石頭發出叮叮咚咚的聲響為活動增添許多藝文氣息。（圖／記者游瓊華翻攝）

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