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「中華文化是兩岸最大公約數」　劉兆玄：聯繫人民感情和記憶

▲▼ 以文為媒：兩岸文學交流與文化傳承”首屆海峽兩岸中華文化峰會文學主論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲首屆「海峽兩岸中華文化峰會」文學主論壇在北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

首屆「海峽兩岸中華文化峰會文學」主論壇今（23日）上午在北京開幕。大陸國台辦主任宋濤致詞時表示，兩岸民眾守護共同家園就要堅決反對台獨分裂和外部勢力的干涉，把中華民族的命運牢牢掌握在兩岸中國人的手中。中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄則指出，中華文化是兩岸人民之間最大公約數，無論現實的政治如何變化，這份文化根基始終穩固。

宋濤指出，「中華文化歷來重視以和為貴，守護共同家園，我們責無旁貸。」兩岸同胞都盼望家園和平、家人和諧、生活和美。但長期以來，民進黨當局罔顧歷史事實，宣揚台獨謬論，勾連外部勢力，製造兩岸對立，破壞了台海的和平，損害了同胞的福祉，嚴重挑釁一個中國原則。

宋濤表示，「我們守護共同家園就要堅決反對台獨分裂和外部勢力的干涉，把中華民族的命運牢牢掌握在兩岸中國人的手中。兩岸文化界的朋友要切實認清民進黨當局以外謀獨文化驅動的險惡用心，深刻認識台獨分裂給中華民族和兩岸同胞帶來的深重禍害。堅持九二共識，反對台獨，共同弘揚中華文化，共同推動兩岸關係向前發展，共同推進祖國統一進程。」

宋濤也強調，中華文化歷來強調民為邦本，增進同胞福祉。我們始終如一。兩岸同胞是一家人，為兩岸同胞謀福祉，是發展兩岸關係的出發點和落腳點。「無論台海形勢如何變化，我們造福兩岸同胞的初衷不會改變，力度不會減少。」

中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄在開幕式致詞時指出，中華文化展現了一個超過5000年從未間斷的文明。中華文化是兩岸人民之間最大公約數，無論現實的政治如何變化，這份文化根基始終穩固。從1949年之後，經過70年間兩岸分治，但中華文化始終聯繫著兩岸人民感情和記憶。這種文化不僅是5000年悠久歷史的傳承，更是一種深刻的生活方式和價值觀的體現。

▲▼ 以文為媒：兩岸文學交流與文化傳承”首屆海峽兩岸中華文化峰會文學主論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄指出，中華文化是兩岸人民之間最大公約數 。（圖／記者任以芳攝）

劉兆玄也說，日常生活語言、文字、飲食、節慶、信仰、倫理來提供我們思考的方式，都受到中華文化的浸潤，無論身處何地，都能從這份文化當中找到共鳴。無論分隔多長時間，中華文化始終是兩岸之間最根本的連接，不會隨著時間沒有斷絕之後，因為它歷史的深刻源遠流長。即使到了今天，無論是傳統節日的慶祝方式或者日常生活當中的風俗習慣，台灣人無時無刻不在體現著中華文化的傳統。

劉兆玄也談及，中華文化兩岸發展也不是一帆風順，像是大陸曾經發生10年的文革，許多珍貴的文物在革命的洪流當中遭到毀壞，甚至於中國人現在許多價值觀也受到衝擊，儘管已經過去了50年，有人認為這是歷史的傷痕，從積極面看，可以看成是文化復興的契機，也是一種借鑒。

劉兆玄進一步說，50年前大陸陷入文化革命，台灣正推動文化中華文化復興運動，一時之間台灣成為中華文化傳統文化的守護者，但令人遺憾的是在大陸逐漸重新重視傳統文化的價值的時候，台灣卻逐步走向「去中國化」，對這樣的一個方向，這無疑讓許多有識之士感到憂心和痛心。

劉兆玄也讚許，北京舉辦中華文化峰會，無論是在象徵的意義或者實際的內容上都有很高的價值，它不僅是一項兩岸文化交流的一個活動而已，也可以成為華人共同探討文化傳承和未來發展的一個平台。這次峰會的召開，我們希望它既是兩岸文化交流的一次契機，也展現中華文化復興的一個重要性，兩岸共同攜手讓中華文化發揚光大。

最後，劉兆玄談到兩岸分隔了70多年，文化的發展跟演進當中產生了不少的同中有異，異中有同這種現象，但這是正是未來交流合作中提供了一個非常豐富的課題。此外雙向的文化交流不僅可以增加彼此的瞭解，它就進而促進雙方人民的同理心。這個同理心將是兩岸和平發展的一個重要基礎。

今天西方文化的全球治理體系出現種種的問題，全球很多有識之士開始向其他文化的體系當中尋求不同的思維，而我們中華文化所蘊所蘊含的價值和哲學思想，對21世紀人類有著重要的啓示。

兩岸在中華文化的認同下，合作共贏，發揚中華文化，裡面愛好和平，崇尚王道，反對霸權，以本以民為本，生生不息，己所不欲勿施於人。這些特色使中華文化不僅是榮耀與華人世界，也能夠對新世紀人類所急需的他們要面對的一些挑戰。比如說全球倫理包容性發展，可持續環境，環境的可持續性等等問題，注入中華文化的智慧，對未來的世界文明作出重要的貢獻。

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