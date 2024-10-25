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延押柯文哲理由曝　親信「橘子」握關鍵證物拒回台...2人恐串證

▲柯文哲、彭振聲。（資料照／記者湯興漢、劉昌松攝）

▲柯文哲(左起)與彭振聲都因涉嫌京華城案，被依圖利等罪嫌遭聲請延押。（資料照／記者湯興漢、劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦京華城弊案，發現民眾黨主席柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜涉案頗深，但橘子從8月底出境前往日本後，多次連繫仍拒絕回台，檢察官決定對她發布通緝，並函請外交部廢止護照，柯文哲也因此被以仍有勾串未到案共犯、證人之虞，遭檢方聲請延押。前副市長彭振聲則因涉嫌圖利、財產來源不明等罪，且有滅證跡象，同樣遭聲請延長羈押。

台北地檢署指揮廉政署、調查局分頭偵辦京華城容積暴增及民眾黨政治獻金案，從8月底開始，發動2波搜索約談行動，從柯文哲隨身碟中的檔案，找到一份疑為政治獻金捐款帳冊，經約詢多名帳冊中出現的政商名流，可確認其中「小沈 1500 沈慶京」的數字代表金錢，但來源、流向不明。

柯文哲在9月5日時，被法院裁定依涉嫌貪污圖利罪嫌重大，且有可能犯違背職務收賄重罪等理由，裁定羈押禁見2個月，檢察官曾7度到台北看守所提訊柯文哲，但柯文哲在10月1日因不滿被臨時通知而拒絕出庭，因此實際上只進行6次偵訊。據了解，柯文哲始終否認圖利京華城等不法情事

不過檢察官調查發現，除了柯文哲在遭搜索前，曾聯繫涉案官員聊到案情，有勾串事實之外，柯文哲身邊形影不離的「橘子」許芷瑜，疑似也握有相關捐款帳冊並經手鉅額款項，卻在8月29日出境到日本後，經檢察官透過友人策動並呼籲，仍不願回台，因此決定對橘子發布通緝，另一方面，考量柯文哲雖已經不是台北市長，但仍對老部屬有一定的實質影響力，因此向法院聲請延長羈押柯文哲2個月。

至於前副市長彭振聲，因涉嫌在接受柯文哲指示，負責督導京華城容積案，涉嫌圖利罪，事後親人名下有來源不明的財產，但從9月1日遭收押後，12次提訊供詞仍與其他共犯不一，且有滅證跡象，因此也被聲請延長羈押。台北地院將由法官收案後決定開庭時間。

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