李四川喊話鼎越拿掉爭議20%續蓋京華城　議員籲切割沈慶京

▲京華城改建案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

針對京華城停工與否一事，台北市副市長李四川昨找來與四大技師公會、鼎越公司就京華城案開會討論，會後受訪時喊話鼎越自行把20%容積獎勵拿掉，創造三贏局面。對此，北市議員許淑華今（25日）受訪喊話鼎越、威京集團總裁沈慶京，要完美切割，對旗下的子公司才不會有牽連，不切割的話等於全面毀於一旦。

許淑華說明，京華城位於台北市中潛勢的液化區，液化土壤的部分剛好位於地下1、2樓，昨天結構技師跟五大技師來看後，現在京華城蓋到1樓，原則上不會有問題，但是地下1、2樓的部分剛好位於土壤液化區，可能要將結構補強到非常完整，地底下的樓層才不會有問題。

許淑華指出，如果地下層沒有問題的話，地上層就不用討論了，昨天還是回歸到公安疑慮問題，因為京華城臨近處還有台鐵、捷運等，把地下層確認沒有太大問題後，若鼎越仍要繼續蓋的話，市議會會要求停工；若要放棄20%容獎，就會讓他繼續蓋完。

許淑華說，京華城依法取得的部分應該是728%，若放棄20%容獎，相信是非常好的解決方式，其他部分就靜待司法調查。現在一樓已經蓋完80%，李四川副市長昨天溝通，一樓蓋完、地底下再加強結構。但如果不放棄容積獎勵20%的話，原則上還是會要求不予施工勘驗，不能蓋2樓。

許淑華表示，鼎越若放棄20%容獎的話就是創造三贏的局面，後續回到司法調查進度，現在靜待待鼎越開發回覆。她也呼籲威京集團總裁沈慶京，要完美切割，對於旗下的子公司才不會有牽連，「不切割就等同自己要全面毀於一旦，希望鼎越開發今天的回應符合期待」。