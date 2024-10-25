反對芳苑設火葬場　彰化二林民眾發動罷免！鎮長：尊重民意

▲二林鎮民反對設火葬場將發動連署罷免鎮長。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府選定在芳苑鄉第一公墓旁設立火葬場，引發緊鄰二林鎮趙甲里民強烈抗議，組成自救會連署，希望縣府撤案，並決定罷免二林鎮長蔡詩傑，蔡認為自己當天也表達站在民意立場，卻因此遭到鎮民誤解，他深感委屈表示，「連署罷免是民眾的選擇，他尊重民意，不會阻止」。

▲二林鎮民反對設立火葬場將連署罷免鎮長。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，過世民眾的遺體必須就近到台中、雲林或是南投縣進行火化，縣府擇定在芳苑鄉草湖南段228-2地號土地進行火化場開發，土地面積達9.51公頃，完工後可與火化場合為殯葬一元化的園區，不料引發緊鄰的二林鎮民強烈反彈，今(19日)下午超過千人集結在宮廟前連署抗議，希望縣府收回成命，二林鎮長蔡詩傑也表示，以民意看法為主。

當天鎮長蔡詩傑到場支持抗議行動，他說，火化場應遠離人口稠密區，與居民健康、生活品質、鄉鎮行銷息息相關，以多數民意為主，不過蔡詩傑當天的說法顯然沒有受里民接受，將於11月2日於圓和宮發動罷免連署。

蔡詩傑今天接受電訪時強調，當天已經清楚表達與民意站在一起，卻仍遭到鎮民誤解，連署罷免是民眾的選擇，「尊重民意，不會阻止」。

依據環境部「開發行為環境影響評估作業準則」，民眾得於刊登日期20日內，書面或上網表達意見，截止時間為11月4日，近日彰化縣議會開議，議員洪子超認為「彰化生命園區開發計劃」於10月11日，縣府告知選址在芳苑，但並沒有進一步說明選址原因，以及火化場完整內容，讓民眾無所適從，議會已要求縣府於11月5日做出完整的專案報告。

▲彰化縣政府選定於芳苑鄉第一公墓旁設立火葬場。（圖／翻攝自Google Map）