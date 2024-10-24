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彰檢破獲棄土集團起訴181人！　土方公會理事長逆轉一審獲無罪

▲彰檢破獲一條龍不法廢土集團。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰檢111年破獲一條龍不法廢土集團，前後共起訴181人。（圖／彰化地檢署提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

檢方111年接獲檢舉，清運業者勾結土資場(俗稱土尾)、清運車隊及地主等，將北部工程棄土非法載運到彰化偏遠農地、魚塭傾倒，面積達6.5座大安森林公園。張檢偵辦後將永利聯合公司負責人、土方公會理事長王建翔，以及棄土集團181人依廢棄物清理法提起公訴。彰化地院認為王罪證不足，判處無罪；其餘164名被告分處4月至3年不等徒刑、13家公司分處50萬至350萬不等罰金。

彰化地檢署111年接獲廢土棄置情資，即指派檢察官姚玎霖指揮彰化縣警察局、芳苑分局、警政署保安警察第七總隊第三大隊第二中隊員警，並動員行政院環保署中區環境督察大隊、環保局、財政部賦稅署、中區國稅局及國稅局彰化分局、北斗稽徵所、員林稽徵所等單位，自民國110年9月起至111年8月止，在芳苑、大城、二林、福興等地追查棄土，並向上層層溯源發動四次搜索，破獲一條龍不法棄土產業鏈。

彰檢起訴書指出，永利聯合公司負責人王建翔曾擔任土方公會理事長，承攬北市南港某豪宅預售建案工地廢棄土清運業務，涉嫌賺取價差，利用凌晨將廢土載往中南部傾倒，導致環境汙染，初估犯罪所得高達1億7000餘萬元，今年4月士林地檢署指揮刑事局、台北、新北多個縣市警方等，前往北市等26處執行搜索，複訊後諭知500萬元交保。

▲彰檢破獲一條龍不法廢土集團。（圖／彰化地檢署提供）

檢方調查，不法開挖、清運公司以每立方米950元至1350元之價格，向建商承包建地之開挖、清運棄土工程，一方面以每米20元至80元不等之價格向合法土資場購買不實收容證明，另一方面以每米600元至900元不等之價格，招攬清運車隊非法載運，以合法掩護非法，清運車隊再持不實土方來源證明文件及購土證明躲避稽查。

而土地仲介向地主及回填業者接洽傾倒回填棄土，仲介可獲取每車次500元至800元價金，回填業者則每車次可獲取1,500元至4,000元不等之價金，總計傾倒近萬輛車次，非法回填55處，現場並有人以協助看場，向回填業者收取每車次300元至1,700元之保護費，如有不從便派人攔車威脅，從事妨害自由及恐嚇取財等不法犯行。

全案偵結後，檢方將王建翔、以及業者等共181人、13家公司起訴。彰化地院審理，認為王建翔所涉之違反廢棄物清理法部分，因罪證不足判處無罪；另清運公司、土資場人員分別論處4月至3年不等刑度，3名主要公司負責人、專責人員諭知3年緩刑，並向公庫支付50萬至80萬元不等金額；另涉案的13家公司分處新台幣50萬至300萬罰金。

▼廢土覆蓋面積廣達6.5座大安森林公園。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰檢破獲一條龍不法廢土集團。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰檢破獲一條龍不法廢土集團。（圖／彰化地檢署提供）

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