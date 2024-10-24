公督盟、5小黨反修高罷免門檻　點江啟臣、黃國昌立場：時空背景不同？

▲小黨黨主席聯合反對修高罷免門檻。（圖／公督盟提供）



記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案剛落幕，國民黨團隨後推出《選罷法》修正案，修高罷免門檻，列為今（24日）下午朝野協商議程，公督盟表示，公民社會拒絕國民黨團突襲硬幹的修法方式，今聯合主要小黨，包含：時代力量、台灣基進、台灣綠黨、社會民主黨、小民參政歐巴桑聯盟，嚴正反對惡意墊高罷免難度。公督盟也指出，現任副院長江啟臣在內的國民黨立委，和現任民眾黨團總召黃國昌都曾反對過在《公投法》或《選罷法》連署階段檢附身分證影本，難道藍營也會「時空背景不同之術」？

公督盟指出，過去高門檻的鳥籠罷免法，在公民團體不斷倡議之下，好不容易在2016年成功推動公民賦權，降低罷免門檻，並且刪除「罷免不得宣傳」的規定，落實還權於民的精神！然而若國、眾兩黨執意去墊高罷免難度，閹割人民罷免權，讓民主陋習回歸！恐將造成人民難以淘汰不適任民選公職。

公督盟點出，特別是在規範立委的《立法院職權行使法》和《選罷法》當中，針對受有期徒刑之判決確定的立法委員，並沒有當然解職之規定；另外面對潛藏在民主政治的中共代理人，在修法通過後，人民也將難有相對應的制衡手段，恐讓黑心無良政客躲在「反民主」法案的保護傘下恣意亂為，拒絕貿然破壞我國罷免機制，警告國、眾兩黨勿突襲強推傷害民主法案。

公督盟表示，罷免制度原先是為了彌補代議政治的不足，確保完整的人民主權，同時也給民選代表鞭策警惕，從2016年我國罷免新制實施以來，成案的24案當中有將近四分之三的罷免案結果為不通過，其顯示出，現行的罷免制度在台灣人民的學習過程當中，讓社會民意可以即時在體制內被反映，也確保社會走向理性中道的方向；在維護民主政治的穩定性的同時，讓憲法所規定的罷免權成為民主社會進步的重要助力。

公督盟強調，若國、眾兩黨執意去墊高罷免難度和連署程序，貿然破壞我國罷免機制，讓「鳥籠罷免法」回歸，反倒是逼人民上街頭用更嚴厲的方式在體制外進行抗議，因此公督盟嚴正呼籲國民黨立委應該要撤回提案，不要惡意地剝奪人民罷免權！而民眾黨團作為一個號稱以進步價值為名的政黨，更不應助紂為虐，否則自然將會負起應有的政治代價。



對於相關修法，公督盟也提出三點反駁，第一、提案因果倒置，忽視既有選務查核機制。若對照國外的罷免制度，可見我國罷免制度目前在提議、連署和罷免門檻都更為嚴謹複雜，根據現行《選罷法》第76條和83條訂有《公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法》，並由中選會函請戶政機關協助進行查核，對外公布不符合規定之連署人數，因此並不影響罷免連署的公正性，如今的修法方向刻意導果為因，其最終目的只是為了限縮人民罷免權。

公督盟也指出，第二、冒名連署無法解決，反增加民眾個資外洩風險，過去包含：現任副院長江啟臣在內的國民黨立委，和現任民眾黨團總召黃國昌都曾反對過在《公投法》或《選罷法》連署階段檢附身分證影本，在程序上刻意刁難人民，因為根據立法院法制局的報告顯示，其不僅效益有限，更有可能增加民眾個資外洩的風險，如今國民黨團面對民間罷免的聲浪，第一時間竟不是自省改進，而是修法墊高罷免難度，令人好奇難道國民黨黨團也會「時空背景不同之術」嗎？

公督盟續指，第三、事後修改遊戲規則，破壞民主政治契約，選民投票時，已知該屆立委任期及後續罷免的程序規定，因此在投票時已與立委締結「民主政治契約」，若當選後去調高罷免門檻並適用該屆立委，恐怕涉嫌違反大法官釋字499號解釋，民意代表對於自身利益相關議案，理應有所迴避！公督盟認為若要修改選罷法，也應是將連署管道進行改善，善用科技，方便民眾連署，才沒有自肥問題！但本次修法卻絲毫未見在野黨針對適用範圍清楚向社會說明。